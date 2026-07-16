‘La bola negra’ de Los Javis estrena tráiler y muestra algunas de las escenas más destacadas en Cannes

La bola negra ha estrenado este jueves su tráiler, en el que se recogen algunas de las escenas más mencionadas en el Festival de Cannes, donde Los Javis arrasaron con la película. Javier Calvo y Javier Ambrossi se alzaron con el premio a la Mejor dirección del certamen con el largometraje que ahonda en la sexualidad de Federico García Lorca y que se estrenará en cines el 25 de septiembre.

La película convirtió a Los Javis en los directores más ovacionados de la historia en el Festival de Cannes, únicamente superados por Guillermo del Toro, con el aplauso de 20 minutos recibido en el Grand Théâtre Lumière, donde se proyectó. La acogida a La bola negra provocó las lágrimas de Penélope Cruz, que participa en la cinta con un papel pequeño del que se dan las primeras pinceladas en el tráiler.

Aunque se ha dado por hecho, La bola negra no es un biopic de Federico García Lorca. Narra con la identidad autoral de Los Javis cómo es ser una persona queer en tres épocas diferentes: 1932, 1937 y 2017. Con esa estructura, ahonda en el espíritu y la sexualidad de García Lorca, pero va más allá.

La producción de Los Javis adapta La bola negra, obra de la que apenas existen cuatro páginas y la única en la que Lorca eligió como protagonista a un personaje abiertamente gay que habría sido, a su vez, el primero de la historia en España. Para completar el relato en la gran pantalla, Los Javis han utilizado también La piedra oscura, la obra teatral inspirada en la vida de Rafael Rodríguez Rapún -uno de los amores de Federico García Lorca que participó en su grupo teatral universitario- con la que Alberto Conejero ganó el Premio Nacional de Literatura Dramática y cinco premios Max. El tramo contextualizado en 2017 es original de Los Javis.

El reparto está encabezado por Guitarricadelafuente (que debuta como actor), Miguel Bernardeau (Querer), Carlos González (Veneno), Milo Quifes (que también debuta como actor), Lola Dueñas (La Mesías), Penélope Cruz (Volver) y Glenn Close (Atracción fatal). También forman parte del elenco Antonio de la Torre, Natalia de Molina y Albert Pla, entre otros. Judeline se estrena como actriz e interpreta una versión de Soldadito español.

La bola negra es una película original de Movistar Plus+ y Suma Content Films, en coproducción con El Deseo y Le Pacte y con la participación de Atresmedia. Llegará a las salas de cine españolas el 25 de septiembre de la mano de Elastica Films, mientras que en EEUU se encargará de la distribución Netflix.