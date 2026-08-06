Víctor Küppers, experto español en psicología positiva, sobre la actitud en la vida: «Ser valiente no es no tener miedos, sino enfrentarse a ellos»

Cuando se trata de actitud, de lo que se puede controlar y de lo que se puede cambiar, muchos buscan fórmulas complicadas o soluciones milagrosas, pero la realidad es que a veces la respuesta está en algo mucho más sencillo de lo que parece, y que precisamente por eso cuesta tanto ponerlo en práctica.

Víctor Küppers, experto español en psicología positiva, lo resume así: «Ser valiente no es no tener miedos, sino enfrentarse a ellos».

Su discurso se centra en la gestión emocional y el crecimiento personal. Küppers suele insistir en que el miedo es una emoción humana natural, pero lo que define nuestra calidad de vida es la actitud con la que decidimos responder ante él.

Küppers basa gran parte de su filosofía en la psicología positiva y en autores como Viktor Frankl, recordando que no siempre podemos controlar las circunstancias, pero siempre podemos elegir nuestra actitud.

Conceptos clave del enfoque de Víctor Küppers sobre la actitud

Uno de los pilares de su método es la llamada fórmula del valor de las personas: V = (C + H) × A, donde C representa el conocimiento, H las habilidades y A la actitud. Según esta fórmula, los conocimientos y las habilidades suman, pero la actitud multiplica, lo que la convierte en el verdadero factor diferencial.

A partir de aquí, Küppers propone una gestión activa del miedo, que consiste en reconocer el temor pero actuar a pesar de él, centrando la energía en aquello que sí depende de uno mismo. Para él, tanto la valentía como la actitud positiva no son rasgos innatos, sino hábitos que se entrenan día a día.

Cómo entrenar la valentía paso a paso

Enfrentarse a los miedos no es un acto de fuerza bruta instantáneo, sino un proceso psicológico gradual. Basándose en los principios de la psicología positiva y la terapia cognitiva, existe un plan de acción claro para entrenar la valentía.

El primer paso consiste en desmitificar el miedo. Esto implica validar la emoción, aceptando que sentir miedo es algo normal, biológico y protector, ponerle nombre escribiendo exactamente a qué se le teme sin juzgarse, y separar el miedo de la propia identidad, diciendo «siento miedo» en lugar de «soy cobarde».

El segundo paso es racionalizar la amenaza. Se trata de preguntarse cuál es realmente el peor escenario posible, diseñar un plan de contingencia para esa situación y evaluar, con datos reales, qué probabilidad hay de que eso llegue a ocurrir.

El tercer paso pasa por la exposición gradual. Consiste en dividir el problema en micro-pasos muy pequeños, enfrentarse primero a aquel que genere menos ansiedad, e ir subiendo esa escalera poco a poco, permaneciendo en la situación temida hasta que la ansiedad baje por sí sola.

El cuarto paso implica cambiar el diálogo interno, sustituyendo el «no podré» por «tengo las herramientas para manejarlo», recordando momentos pasados en los que se ha actuado con valentía, y cambiando expresiones como «tengo que» por «elijo hacer esto».

Por último, llega el momento de actuar a pesar de la emoción. Aplicar la regla de los cinco segundos, contando 5-4-3-2-1 y moviéndose antes de que la mente frene el impulso, enfocarse en el propósito que hace importante superar ese límite, y aceptar la imperfección, permitiéndose actuar con torpeza o incluso temblando, porque lo importante es avanzar.

Casos en los que se puede aplicar ser valiente

En el día a día, los miedos adoptan formas muy distintas según el ámbito de la vida en el que aparecen. Estos son algunos de los casos más comunes donde conviene aplicar la valentía y la exposición gradual.

En el ámbito profesional y laboral, la valentía puede consistir en hablar en público a pesar del pánico a tartamudear o ser juzgado, en pedir un aumento o un ascenso venciendo el temor al rechazo, en cambiar de carrera dejando atrás un trabajo estable pero insatisfactorio, o en delegar tareas superando el miedo a perder el control o a que otros cometan errores.

En el ámbito social y relacional, requiere valentía poner límites y aprender a decir «no» sin miedo a que el otro se enfade o deje de querernos, mantener conversaciones difíciles en pareja en lugar de evitar el conflicto, conocer gente nueva a pesar de la ansiedad de ser ignorado o hacer el ridículo, o mostrar vulnerabilidad abriéndose emocionalmente sin temor a parecer débil.

En el ámbito del crecimiento personal, la valentía se pone a prueba al tomar decisiones importantes, como mudarse de ciudad, sin caer en la parálisis por análisis; al afrontar el fracaso, animándose a iniciar un proyecto, un curso o un deporte nuevo pese al miedo a no ser bueno desde el principio; o al aprender a estar a solas, enfrentándose a los propios pensamientos sin recurrir constantemente a distracciones como las redes sociales, la televisión o el trabajo.

Por último, en los ámbitos cotidianos y las fobias comunes, la valentía aparece al enfrentarse a miedos situacionales, como conducir por autopistas, volar en avión o los espacios cerrados, así como al gestionar el miedo a la incertidumbre, esa ansiedad constante por no saber qué pasará mañana que lleva a intentar controlarlo todo de forma obsesiva.

La propuesta de Küppers es, en definitiva, un llamado a la acción consciente: tomar las riendas de la propia narrativa vital a través de la fuerza transformadora de la actitud. La valentía, como él mismo la define, es una elección diaria que moldea el destino de cada persona.