Stephen Hawking sobre el conocimiento: «El mayor enemigo del conocimiento no es la ignorancia, sino la ilusión del conocimiento»

Nacido en Oxford en 1942, Stephen Hawking mostró desde muy joven un especial interés por las matemáticas y la física. Estudió primero en la Universidad de Oxford y después en la Universidad de Cambridge. Fue durante sus primeros años en Cambridge cuando recibió un diagnóstico que cambiaría su vida: a los 21 años le detectaron esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa que le provocó una parálisis progresiva de su cuerpo.

Uno de sus principales descubrimientos estuvo relacionado con los agujeros negros. Durante la década de 1970, Hawking planteó que estos objetos no eran completamente «negros», ya que podían emitir radiación como consecuencia de determinados efectos cuánticos. También realizó importantes contribuciones a la cosmología teórica, especialmente en relación con el origen del universo. Junto al físico Roger Penrose, desarrolló teoremas sobre las singularidades del espacio-tiempo que reforzaron la hipótesis de que el universo tuvo un comienzo, aportando así elementos fundamentales para el desarrollo de la teoría del Big Bang.

«El mayor enemigo del conocimiento no es la ignorancia, sino la ilusión del conocimiento»

El mensaje diferencia dos situaciones que pueden parecer similares, pero que producen efectos opuestos. Quien admite que desconoce algo todavía puede investigar, preguntar y aprender. El problema aparece cuando una persona sólo tieneuna parte de la información, pero está convencida de que ya domina por completo el tema. La conocida «ilusión del conocimiento» genera una falsa sensación de seguridad. Cuando alguien considera definitivas sus conclusiones, tiende a cuestionar menos, buscar menos evidencias y prestar menos atención a aquellas informaciones que contradicen lo que ya cree.

Decir «no sé» puede resultar incómodo, pero puede dar lugar a actitudes que muestran una verdadera disposición a aprender: hacer preguntas antes de llegar a una conclusión, buscar información en diferentes fuentes, comparar argumentos antes de elegir una explicación, cambiar de opinión ante evidencias más sólidas, separar aquello que se sabe de aquello que simplemente se supone.

El exceso de confianza puede llevar a una persona a actuar antes de comprobar si realmente ha entendido una situación. Esto ocurre cuando alguien lee únicamente un titular, escucha una explicación superficial o conoce un solo ejemplo y empieza a considerar esa información suficiente para explicar un asunto complejo.

Hoy en día, cualquier persona puede acceder a una gran cantidad de información en cuestión de minutos. Los vídeos cortos en redes sociales, los titulares y los comentarios pueden generar «ilusión de conocimiento», pero esto no significa necesariamente entender en profundidad aquello que se está tratando.

A pesar de las importantes limitaciones físicas provocadas por su enfermedad, Hawking continuó vinculado a la Universidad de Cambridge durante años, donde ocupó la prestigiosa cátedra de Matemáticas que siglos atrás también había desempeñado Isaac Newton. Con el paso del tiempo, perdió la capacidad de hablar y comenzó a comunicarse mediante un sistema informático que controlaba a través de los movimientos de su rostro. Su figura trascendió además el ámbito científico hasta convertirse en un auténtico icono cultural. Participó en documentales, series y programas de divulgación, mientras que su libro «Breve historia del tiempo» se transformó en un fenómeno editorial a nivel mundial.

Hawking defendía la necesidad de cuestionar incluso aquellas ideas que parecen evidentes, una postura que reflejaba su particular forma de entender el conocimiento. Para el científico, el verdadero peligro no estaba en desconocer algo, sino en asumir que ya se conoce todo.

Citas de Stephen Hawking