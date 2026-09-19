Un soltero de ‘First Dates’ estalla contra su cita en plena velada: «Estas gilipolleces no me van»

Las puertas de First Dates se han abierto con el objetivo de recibir a su nueva tanda de solteros. El popular show de citas a ciegas se ha convertido en uno de los formatos más vistos y populares de la parrilla televisiva española. Por lo tanto, y teniendo en cuenta que suma más de diez años de experiencia a sus espaldas, no es de extrañar que cada vez sean más los participantes. Una aventura en busca del amor que, recientemente, nos presentó a Pere, un soltero de 68 años que cree firmemente que nunca es tarde para encontrar el amor.

El participante se presentó como un hombre claro y sin filtros, «un libro abierto». Y es que tiene claro que, si hay que dar una opinión, él siempre será honesto. «Lo abro y digo: ‘Así soy yo’. Si me quieres así, cojonudo. Y si no, que te den por culo», dijo en su presentación. Asimismo, explicó en su presentación que participa en el formato debido a que su hijo le convenció. «Que me ha liado», indicó. El encargado de recibirle en el local fue Carlos Sobera. De esta manera, el soltero le contó que se dedica al alquiler vacacional y que se ha casado tres veces.

Alicia sobre su cita de ‘First Dates’: «No vamos a hacer muchas migas»

Pere confesó que no busca nada en concreto. De hecho, ha acudido a First Dates con el objetivo de disfrutar de la experiencia a la que le había inducido su hijo. Pero, teniendo en cuenta que es un programa de citas, la organización le presentó a Alicia, una soltera de 63 años. Una primera toma de contacto que no fue nada mal. De hecho, Carlos Sobera ya predecía que acabarían juntos. Pero el tema de la discordia surgió al hablar de sus mascotas.

En el caso de Pere, el participante le explicó que tenía «dos rottweilers asesinos», los cuales mataron a su gato. Alicia, por su parte, le contó que tiene dos chihuahuas, un felino y una tortuga. «Entonces no vamos a hacer muchas migas», comentó ella. «No sé si voy a entrar en esa casa, me dan mucho respeto esos perros», confesó en privado. Sin embargo, estaban conectando tanto que pronto se olvidaron de sus mascotas.

La decisión final de First Dates todavía no había llegado, pero ellos ya tenían claro que querían seguir conociéndose fuera. Asimismo, antes, se animaron a bailar una bachata en la pista de baile. «Me da cosa, no sé… Y mira que no soy un tío al que le dé vergüenza nada», indicó él. «Me gustan Guns N’ Roses, Pink Floyd, ese tipo de música. Bachatas, Juan Migueles y todas estas gilipolleces, pues no me van», dejó claro. Al final, ambos se fueron del programa con el objetivo de tener una segunda cita.