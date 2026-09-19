Una actriz de ‘Rebelde’ alarma a sus fans con un desgarrador mensaje: «No puedo más»

Llegó a la pequeña pantalla a principios de los años 2000. Pero poco podían imaginarse sus actores y los altos cargos de la producción el gran éxito mundial que les aguardaba. Rebelde se convirtió en uno de los fenómenos audiovisuales y adolescentes más importantes del momento. Prueba de ello es que, en pleno 2026, sigue siendo recordada con mucho cariño por parte del público. Sin embargo, durante los últimos días, las redes sociales se han hecho eco de una terrible situación. Y es que una de las actrices protagonistas ha lanzado un grito de auxilio en su cuenta de Instagram.

La artista en cuestión es Estefanía Villarreal, que daba vida en pantalla a Celina Ferrer. Como los fans de Rebelde recordarán, la actriz era en la trama una de las mejores amigas de Mía Colucci. Un personaje muy entrañable que estuvo presente en la producción desde la primera temporada hasta la última. Por lo tanto, es bastante conocida por el público. De hecho, hace unos años, apareció en el remake de Rebelde que fue lanzado en Netflix y lo hizo para traer de vuelta su mítico personaje.

Estefanía Villarreal se sincera en sus redes sociales

Sin embargo, tal y como ha escrito Estefanía Villarreal en sus stories de Instagram, está pasando por un momento muy delicado de salud mental. «Si mañana pierdo la batalla contra la depresión y la ansiedad, quiero que sepan que traté de ser una buena hija, una buena hermana, una buena novia, una buena amiga, una buena humana», ha escrito.

Un grito de ayuda con el que ha dejado claro que se encuentra al límite. «Pero, mami, tu pequeña ya no puede más», concluye. Con más de un millón de seguidores en Instagram, no es de extrañar que esta publicación se haya viralizado en cuestión de segundos. Y es que todo el mundo pide ayuda para la actriz. Una situación por la que, de momento, no se han pronunciado sus compañeros de trabajo ni ningún rostro conocido. Desde entonces, Estefanía Villarreal no ha vuelto a comunicarse en redes sociales. Por lo tanto, sus fans están muy preocupados y medios de comunicación de todo el mundo han informado de esta situación.

¿Qué ha sido de Estefanía Villarreal tras su paso por ‘Rebelde’?

Aunque la fama se la llevaron en su mayoría Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Alfonso Herrera, Christopher Uckermann y Christian Chávez, muchos otros actores también concluyeron su paso por Rebelde con muchas ofertas bajo el brazo. En el caso de Estefanía Villarreal, continuó su paso por el mundo interpretativo con proyectos como Cuidado con el ángel, Un refugio para el amor, Camelia la Texana, Yo no creo en los hombres, Despertar contigo y muchos otros.

Durante temporadas, ha tenido una mayor o menor presencia en pantalla. Pero su paso por el remake de Rebelde en Netflix ha sido uno de los más alabados. Asimismo, ha sido modelo de importantes marcas publicitarias y ha creado una gran comunidad en sus redes sociales. Pues, a sus 39 años, triunfa compartiendo contenido relacionado con su trabajo o momentos que marcan sus días.