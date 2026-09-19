Tabilo: «España es un rival muy duro aunque no esté Alcaraz, pero ojalá sientan la presión de jugar en Chile»

Alejandro Tabilo (Canadá, 1997) engulle pasta al pesto en las tripas de la Arthur Ashe. Una pinchada tras otra. «Necesito recuperarme», dice antes de iniciar su conversación con OKDIARIO. Ha vencido a Popyrin y alcanzado su mejor resultado de siempre en el US Open, la tercera ronda, donde claudicó ante Zverev, a la postre campeón del torneo. Se centra ya en la Copa Davis y su Chile natal, el Chile de sus padres, en el que creció y decidió representar a nivel competitivo.

En Santiago se topa con la nueva generación de España, los Jódar, Mérida y Landaluce, que buscan el billete a las Finales de la Copa Davis. «Es increíble el talento que siempre saca España. No está Alcaraz, pero va a ser una serie muy dura», asegura. Confía Tabilo en los elementos. El público chileno, enérgico; el cambio de superficie al que los tenistas sudamericanos están más acostumbrados y la altura de Santiago. Una encerrona a España que espera culminar. «Espero que sientan la presión», desea.

Tabilo ha vivido muchas vidas en una. Emergió con fuerza en el circuito, pero el lastre de las lesiones le hizo volver a empezar a constantemente. Ahora, dejado atrás el reseteo permanente, ha encontrado su mejor versión. Tanto física, como tenística, como mental. «Me siento con mucha confianza. He trabajado mucho con mi psicólogo y también el físico, para cuando no salen las cosas poder tirar de él. Creo que estoy en el mejor momento de mi carrera», reconoce.

Pregunta. Ha alcanzado su mejor resultado en el US Open, se ve otro Tabilo.

Respuesta. Estoy muy contento, creo que lo más importante es que me siento con mucha confianza cuando juego agresivo y trato de ir para adelante. He tenido muy buenos resultados en cemento, que hace tiempo que no estaba tan firme y constante. Estoy feliz por eso y con mucha ilusión de poder seguir avanzando.

P. ¿Fue dura la gestión emocional de verse fuera del top 100 y ahora ser el 28?

R. He estado tratando también mucho de trabajar la parte mental. He estado trabajando con Pablo Pécora -su psicólogo- que le hemos estado metiendo mucho trabajo. Y estando tanto tiempo en la cancha haciendo también físico y de todo, como que uno te da esa confianza de saber que estás haciendo las cosas bien y ante cualquier cosa siempre tienes ahí diferentes herramientas para seguir. Y si no está funcionando algún día, sé que la parte física va a estar y viceversa. Entonces es algo que me deja jugar muy tranquilo y me ha ayudado mucho este año para poder seguir adelante.

P. ¿Ha alcanzado el mejor momento físico y mental de su carrera?

R. Creo que sí. Físicamente, puedo decir que de lo mejor que he estado y tenísticamente también. Se ha mostrado un poco de la consistencia que ha tenido todo este año. En 2024, cuando me metí bien en el circuito, todavía sufrí altibajos y este año ha sido más importante tener buenos resultados en varios torneos. Así que creo que estoy más contento con este año como lo hemos hecho.

P. ¿Cómo ha visto a Alcaraz en el US Open?

R. Está jugando increíble. Lo vi un poco las primeras dos rondas y es impresionante lo que juega Carlitos. Siempre una inspiración y motivación de cómo lo hace y lo fácil que lo hace ver. Yo también he pasado por varias lesiones y cuesta un montón volver con la confianza que tenía de antes. Y para él, no sé, tiene muy claro todo lo que hace y creo que eso lo ayuda muchísimo.

P. No va a estar para la eliminatoria de Copa Davis. ¿Mejor para Chile?

R. España siempre es un rival duro. Se ha mostrado este año lo rápido que han subido Jódar y Mérida. Impresionante los partidos que han ganado entonces. Tienen muy buen equipo. Va a ser una serie dura, pero siempre he dicho que nosotros tenemos también un muy buen equipo. Siempre estamos ahí peleando todos en el ranking, casi en los top 100 y todo eso. Creo que también podemos hacer grandes cosas.

P. Sin Alcaraz, pero con tres jóvenes que han irrumpido. ¿Qué tiene España para sacar tanto tenista de ese nivel?

R. Es increíble la calidad de jugadores que siempre están produciendo. Siempre están muchos top 100 o top 50. Claramente tienen muy buenas academias y eso demuestra todo lo que pone y ayuda la Federación. Habla muy bien de su apuesta.

P. El ambiente juega a su favor. Se espera encerrona a España.

R. Va a ser durísimo. De seguro ya está todo vendido. Entonces va a ser estadio lleno porque España es tremendo equipo, espero hacer una linda serie. La barra es impresionante, ojalá nos favorezca y sientan la presión. A nosotros siempre nos encanta jugar con esa energía. Va a ser clave poder jugar esa serie en casa. Ojalá salga el mejor resultado.

P. También va a ser complicado pasar de pista a dura a tierra batida en unos días.

R. A nosotros nos pasa bastante siendo de Sudamérica. Cuando hay que irse a Australia, luego a jugar la gira sudamericana y después irse directo a Indian Wells. Son cosas que ya estamos acostumbrados. A mí siempre me encanta jugar en Santiago y en arcilla. También hay ahí un poquito de altura, entonces también es un poquito más rápido. No es tan como la típica arcilla.