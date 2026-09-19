El Barcelona busca irse al parón en lo más alto. No quieren presión los de Hansi Flick, que llegan con pleno de seis victorias y goleando a prácticamente todos sus rivales. Ahora llegan al Sánchez-Pizjuán, una plaza en la que el pasado curso cayeron. Las sensaciones entonces no eran como ahora, puesto que parecen un equipo imbatible, como ha destacado García Plaza antes del duelo. «Parece que no juega contra equipos de Primera División porque los arrasa con cinco goles por partido», destacó el técnico. Habrá que ver si opta por sacar a los titulares o tira de banquillo, como han hecho algunos.

Los de Hansi Flick llegan a la capital andaluza desatados, y con un pleno de triunfos en las primeras seis jornadas y una efectividad arrolladora en ataque -con 28 goles a favor, casi cinco por encuentro-, los blaugranas comandan la tabla con 18 puntos. Eso sí, al Sevilla FC no le van para nada mal las cosas, con 13 puntos sumados e instalados en la quinta plaza, dispuestos a ganar y acercarse al que ya no sería intratable líder.

De momento, la contundente goleada cosechada el pasado miércoles frente al Racing de Santander (7-2), unida a su holgada victoria europea ante el Feyenoord (5-1) y otras ‘manitas’ ligueras ante Elche (0-5), Rayo Vallecano (5-2) o Valencia (0-5) reflejan a un equipo en velocidad de crucero que no muestra fisuras en el campeonato doméstico, que únicamente ‘sufrió’ sequía ante el Athletic Club (2-0).

Pero enfrente estará un Sevilla renovado, de nuevo bajo la batuta de Luis García Plaza. Los hispalenses ocupan la quinta posición con 13 puntos tras firmar su mejor inicio de campeonato reciente. Amparados en una gran firmeza defensiva que les ha permitido encadenar dos victorias seguidas por la mínima ante el Valencia (1-0) y el Deportivo de La Coruña (0-1), los de Nervión quieren confirmar sus buenas sensaciones asaltando al líder invicto.

La afición hispalense apela además, para dar la sorpresa, al grato recuerdo de la pasada campaña, cuando el cuadro de Nervión endosó un rotundo 4-1 al Barça en este mismo escenario, en octubre y en la jornada 8 –una más adelante que ahora–. Aquella tarde los tantos de Alexis Sánchez, Isaac Romero, José Ángel Carmona y Akor Adams arrollaron al conjunto catalán, que vio cómo Robert Lewandowski erraba un penalti decisivo con 2-1 en el marcador.

Un triunfo memorable que rompió una sequía de una década sin vencer a los blaugranas en el Pizjuán, feudo donde los andaluces dominan históricamente el igualado cara a cara liguero con 31 victorias en 82 enfrentamientos por 28 de los ‘culers’. Para el Barça, ganar sería olvidar ese reciente tropiezo, seguir invicto y con el pleno de puntos y enviar un serio mensaje además a Real Madrid, segundo, y Atlético de Madrid, cuarto, que juegan el derbi madrileño el domingo en el Metropolitano.

En el apartado de bajas, la preparación sevillista queda pendiente de la evolución de sus tocados. Lucas Stassin está descartado por una lesión en el aductor y Rubén Vargas sigue al margen, mientras que Kike Salas se mantiene como duda tras sufrir una contusión. De este modo, en el once de García Plaza, Vlachodimos mantendrá la portería respaldado por una zaga que deberá pasar por rotaciones, donde Andrés Castrín apunta a fijo junto a Iker Muñoz.