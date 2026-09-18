El dilema de Flick con la portería del Barça antes de medirse al Sevilla: «Livakovic acaba de llegar»

El Barcelona quiere seguir con su racha invicta en la Liga. Sin embargo, Hansi Flick tendrá que tomar una decisión clave respecto a la portería de cara al partido contra el Sevilla. Joan García se lesionó ante el Racing de Santander y será baja durante tres semanas, lo que le ha dejado fuera de la convocatoria de Luis de la Fuente. El entrenador puso a Szczesny para sustituir al español, pero cometió un error grosero que supuso un 4-2. Pese a ello, el técnico aún no ha desvelado su decisión final de cara al encuentro en el Pizjuán.

La apuesta podría parecer clara en un primer momento, ya que los blaugranas se reforzaron con Livakovic en este mercado, precisamente para tener un plan B ante este tipo de situaciones. En la previa del duelo ante el conjunto andaluz, el alemán señala que ambos guardametas son candidatos al puesto, aunque el polaco tiene más experiencia: «Es importante en esta posición tener calidad. Es así. Con Tek ganamos LaLiga, y en gran parte fue gracias a él. Es un portero fantástico, con mucha experiencia».

El sustituto elegido tendrá una oportunidad de oro para demostrar que merece ser el relevo natural de Joan García. Además, su rendimiento también será clave de cara a la titularidad en la Copa del Rey. Flick decidió no revelar su decisión final, pero destaca el papel de Sczesny: «Tek sabe cuál es nuestra filosofía, sabe cómo queremos jugar. Livakovic acaba de llegar, se está adaptando a nuestra idea. ¿Puede jugar, está preparado para jugar? Eso es lo que nos planteamos. Buscamos lo mejor para el equipo».

Flick le resta importancia al error de Sczesny

El alemán no quiere sentenciar al veterano por su fallo ante el Racing de Santander. El entrenador explica que se trata de una acción puntual, por lo que no le descartará en su decisión final respecto a la portería: «Vio que se metió en problemas después de su primer toque, pero todos cometemos errores. Es consciente, no le volverá a pasar».