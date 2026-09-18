Cristiano Ronaldo no renuncia a Portugal tras el Mundial: Jorge Jesus le llama en su primera convocatoria

Cristiano Ronaldo vuelve a ser convocado con Portugal. El futbolista no renuncia a su selección y Jorge Jesus le llama de cara a la primera convocatoria, para la Liga de Naciones. El astro luso estará para los duelos en los que su equipo nacional se medirá a Gales, Noruega por partida doble y Dinamarca. A sus 41 años, seguirá vistiendo la elástica de su selección durante este nuevo ciclo, pudiendo alargarlo hasta la próxima Eurocopa, que se celebrará en 2028.

Por el momento, estará en los cuatro partidos que se disputarán en esta nueva ventana FIFA, que aúna las dos que había en septiembre y octubre y que tenían una duración de dos semanas cada una. En ellos, Portugal debutará en la Liga de Naciones, donde está encuadrada en el grupo A4.

Os convocados para o início da caminhada na Liga das Nações 2026/27 🗺️👀 🔗 𝗦𝗔𝗕𝗘 𝗠𝗔𝗜𝗦 👉 https://t.co/WKrkQfn6iI#NationsLeague | @UEFAEURO pic.twitter.com/KF0a1BVtea — Portugal (@selecaoportugal) September 18, 2026

Portugal cayó eliminada en octavos de final a manos de España. Lo hicieron por 1-0 en la prórroga, gracias a un gol de Mikel Merino. Tras ello, Roberto Martínez dejó la selección portuguesa, de la que era entrenador, y la Federación decidió contratar a Jorge Jesus.

Convocatoria de Portugal

Porteros: Diogo Costa (Porto, Rui Silva (Sporting CP), Samuel Soares (Benfica).

Defensas: João Cancelo (Barcelona), Diogo Dalot (Manchester United), Rúben Dias (Manchester City), Tomás Araújo (Benfica), Renato Veiga (Villarreal), Gonçalo Inácio (Sporting CP), Nuno Mendes (PSG), Nuno Tavares (Lazio).

Centrocampistas: João Palhinha (Benfica), Rúben Neves (Al Hilal), Vitinha (PSG), João Neves (PSG), Bernardo Silva (Real Madrid), Bruno Fernandes (Manchester United).

Dealnteros: Francisco Trincão (Al Ahli), Francisco Conceiçao (Juventus), Rafael Leão (Galatasaray), Pedro Neto (Chelsea), João Félix (Al Nassr), Cristiano Ronaldo (Al Nassr), Gonçalo Ramos (Milan), Fábio Silva (BVB).