Cristiano Ronaldo: «Será mi último Mundial, ojalá no sea mi último partido»

Cristiano Ronaldo compareció ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al duelo de octavos de final que enfrentará a Portugal y España este lunes en Dallas. El capitán luso comenzó analizando el momento que atraviesa su selección en este Mundial.

«Está siendo una experiencia muy bonita. Vamos a mejorar. Hemos vivido momentos difíciles, pero varios equipos importantes ya han sido eliminados. Nos enfrentamos a una selección muy fuerte, pero estamos preparados», aseguró.

El delantero también habló sobre su futuro y su papel dentro del equipo: «Siempre he dado lo máximo. Vamos a intentar conseguir nuestros objetivos llegando en la mejor forma física posible. Juegue o no, sigo siendo importante para el equipo. Me retiraré cuando yo quiera, no cuando quieran los demás. No quiero centrarme en eso porque ahora lo importante es jugar bien y clasificarnos».

Uno de los momentos más emotivos de la comparecencia llegó al recordar a Diogo Jota. «Este es un equipo muy diferente, mucho más joven. Todos llevamos una pulsera para rendir homenaje a Diogo Jota. Todos los portugueses hemos vivido una experiencia muy dura. Nos ha permitido reflexionar. Hemos llorado juntos y es algo que siempre me quedará. De todos los Mundiales que he disputado, este será el que más me marque a nivel emocional. He sentido emociones muy fuertes», aseguró.

Cristiano insistió en que representar a Portugal sigue siendo el mayor orgullo de su carrera: «Es un honor representar a mi país. Este Mundial quedará para siempre en mi corazón por todo lo que estamos viviendo a nivel emocional. Todos queremos ganar, pero hay que saber distinguir lo realmente importante. Cuando vuelva a casa me quedaré con el cariño de la gente».

También quiso enviar un mensaje a la afición portuguesa: «Quiero dar las gracias a todos los portugueses, que siempre están con nosotros. Todo lo demás es basura y no importa».

Preguntado por su sexta Copa del Mundo y por el gran título que todavía le falta en su carrera, respondió con tranquilidad: «La vida ha sido muy generosa conmigo. No me falta nada. Quiero disfrutar de cada momento. El fútbol es un juego y hay que vivir el día a día. Con 41 años ha sido una gran experiencia llegar hasta aquí. Hay que adaptarse, aunque sin olvidar el jugador que fui. Ahora toca disfrutar con mis compañeros e intentar ganar mañana».

El delantero aseguró que afronta el partido sin presión: «Pase lo que pase mañana, saldré con la conciencia tranquila porque el fútbol y la vida me lo han dado todo. Juego porque me encanta jugar al fútbol. Suceda lo que suceda seré feliz. No puedo obligarme a ganar. Será lo que Dios quiera. Creo que no estoy tan mal; he marcado tres goles. Otros han hecho más porque también están muy bien. A ver si mañana gano y marco otro gol».

Cristiano también tuvo palabras de elogio hacia la selección española, aunque dejó claro que confía plenamente en las opciones de Portugal: «Tengo mucho cariño por España. Sois candidatos a ganar cualquier torneo. España ya ha demostrado lo que es capaz de hacer y, teóricamente, es favorita, pero esta es una competición diferente. Me encanta jugar contra España porque se me da bien. Quien acierte en los pequeños detalles ganará. Yo tengo la sensación de que vamos a ganar, pero lo veremos mañana».

Volvió a destacar el enorme nivel del combinado dirigido por Luis de la Fuente y fue preguntado por Lamine Yamal: «Siempre he visto a España como una selección con muchísimo talento. Desde 2003 la considero candidata a ganar cualquier competición. Será una batalla muy dura y habrá que tener fe y coraje».

Sobre Lamine Yamal, aseguró lo siguiente: «Es un jugador con un futuro enorme. No he visto demasiado a España en este Mundial, pero sé que tiene un futuro brillante. A España la veo como un bloque. Tiene grandísimos jugadores, juega muy bien y será un rival muy complicado».

Sobre las críticas, comentó lo siguiente: «Hay críticas constructivas y otras para matarte. Forman parte de la manera en la que se venden las noticias. Lamine tiene que acostumbrarse y centrarse en lo que le gusta. Tiene que estar enganchado por la gente que realmente te quiere. Vendrán momentos difíciles, pero eso forma parte del ser humano. Siempre hay una crítica, pero forma parte de nuestro trabajo».

«Lo que se queda es la gente. La que te quiere. Yo comparto con la gente que trabaja en los hoteles y para mí son memorias. «Tengo que disfrutar lo máximo posible, será mi último Mundial, pero ojalá que mañana no sea mi último partido, así me podéis matar un poco más», confesaba entre risas.