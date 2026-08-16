Dalái Lama, líder espiritual tibetano: «La felicidad no es algo hecho. Proviene de tus propias acciones»
La reflexión de ‘El Principito’ sobre la felicidad que inspira hoy
El actor Robert de Niro (82 años) sobre la religión: "Soy como Dios y Dios es como yo, soy tan grande como Dios, él es del mismo tamaño que yo, no esta por encima de mi ni yo estoy por debajo de él"
La reflexión de Sigmund Freud sobre las parejas: "Si dos individuos están siempre de acuerdo en todo, uno de los dos piensa por ambos"
¿Qué es realmente la felicidad? Todos nos hemos planteado esta cuestión alguna vez, y la respuesta no es sencilla, ni tampoco universal. Para algunos significa tener una vida tranquila, para otros alcanzar determinados objetivos laborales o personales, viajar por todo el mundo disfrutar de la familia. Sin embargo, muchas veces cometemos el error de pensar que la felicidad es algo que encontraremos fuera de nosotros mismos. Y es precisamente ahí donde esta reflexión de Dalái Lama adquiere todo su significado: «La felicidad no es algo hecho. Proviene de tus propias acciones».
Esta reflexión nos invita a cambiar nuestra manera de entender la felicidad y comprender que nuestras decisiones, nuestros pensamientos y nuestra manera de relacionarnos con los demás pueden influir en nuestra forma de vivir. Ahora bien, esto no significa que podamos controlar absolutamente todo lo que nos sucede, ya que la vida está llena de situaciones que escapan a nuestro control. Sin embargo, aunque no podemos elegir todas las circunstancias que se presentan en el camino de la vida, pero sí podemos trabajar en la manera en que respondemos a ellas.
«La felicidad no es algo hecho. Proviene de tus propias acciones»
Al contrario de lo que nos han hecho creer, la felicidad no significa vivir en un estado permanente de alegría. Una persona feliz también puede llorar, sentirse cansada, tener miedo o atravesar momentos de tristeza. La verdadera felicidad tiene más que ver con encontrar la forma de seguir adelante, valorar lo que tenemos y construir poco a poco una vida que esté en sintonía con nuestros valores. A veces buscamos grandes cambios cuando, en realidad, nuestra vida puede comenzar a transformarse mediante pequeñas acciones.
También es importante comprender que la felicidad no depende exclusivamente de conseguir aquello que deseamos. Podemos pasar años persiguiendo una meta pensando que, cuando la alcancemos, seremos felices. Sin embargo, cuando llega ese momento, quizá descubrimos que la satisfacción dura menos de lo esperado y que inmediatamente aparece un nuevo objetivo. Esto ocurre porque la mente humana se acostumbra rápidamente a las circunstancias.
En definitiva, la felicidad es algo que construimos día a día con nuestras la manera en que elegimos vivir aquello que nos ha tocado vivir.
Las mejores frases de Dalái Lama
- «El verdadero propósito de la vida es buscar la felicidad»
- «El amor es la ausencia de juicio»
- «Nuestro propósito principal en esta vida es ayudar a otros. Y si no puedes ayudarles, al menos no les hagas daño»
- «Las épocas más difíciles son las que construyen la determinación y la fuerza interior»
- «Recuerda que a veces no conseguir lo que quieres es un maravilloso golpe de suerte»
- «Si crees que eres demasiado pequeño para marcar una diferencia, intenta dormir con un mosquito»
- «La felicidad no es algo que venga prefabricado. Viene de tus propias acciones»
- «Abre tus brazos al cambio, pero no dejes de lado tus valores»
- «El amor y la compasión son necesidades, no lujos. Sin ellos, la humanidad no puede sobrevivir»
- «Juzga tu éxito por lo que tuviste que renunciar para conseguirlo»
- «Sea bueno siempre que sea posible. Siempre es posible»
- «El silencio es a veces la mejor respuesta»
- «Cuando te des cuenta de que has cometido un error, toma pasos de inmediato para corregirlo»
- «La tolerancia y la paciencia son mucho más profundas y efectivas que la mera indiferencia»
- «El problema humano básico es la falta de compasión. Mientras este problema subsista, subsistirán los demás problemas»
- «Comparte tu conocimiento. Es una forma de conseguir la inmortalidad»
- «La paz no significa una ausencia de conflictos; las diferencias siempre van a estar ahí»
- «Para crear una paz interior, lo más importante es la práctica de la compasión y el amor, la comprensión y el respeto por todas las formas de vida»
- «Si asumimos una actitud de humildad, crecerán nuestras cualidades»
- «La comodidad física no puede someter al sufrimiento mental»
- «Aunque no sabemos lo que nos depara el futuro, debemos siempre hacer algo por la vida a favor de otros»
- «La amistad sólo podía tener lugar a través del desarrollo del respeto mutuo y dentro de un espíritu de sinceridad»
- «Una mente lúcida y un buen corazón acompañadas por sentimientos cálidos, son las cosas más importantes»
- «La gente toma diferentes caminos en busca de la felicidad. El hecho de que ellos no estén en tu camino, no significa que lo hayan perdido»
- «Cuando practicas el agradecimiento, hay un sentido de respeto hacia los demás»
- «El amor y la compasión son mis verdaderas religiones»
- «La felicidad no siempre proviene de un propósito. A veces llega cuando lo esperamos»
- «Si queremos morir bien, tenemos que aprender a vivir bien»
- «Las raíces de todo bien yacen en el hecho de apreciar el bien en sí mismo»
- «Lo importante es que todas las religiones coincidan en su objetivo principal: ser buena persona y ayudar a los demás»