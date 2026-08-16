Dalái Lama, líder espiritual tibetano: «La felicidad no es algo hecho. Proviene de tus propias acciones»

¿Qué es realmente la felicidad? Todos nos hemos planteado esta cuestión alguna vez, y la respuesta no es sencilla, ni tampoco universal. Para algunos significa tener una vida tranquila, para otros alcanzar determinados objetivos laborales o personales, viajar por todo el mundo disfrutar de la familia. Sin embargo, muchas veces cometemos el error de pensar que la felicidad es algo que encontraremos fuera de nosotros mismos. Y es precisamente ahí donde esta reflexión de Dalái Lama adquiere todo su significado: «La felicidad no es algo hecho. Proviene de tus propias acciones».

Esta reflexión nos invita a cambiar nuestra manera de entender la felicidad y comprender que nuestras decisiones, nuestros pensamientos y nuestra manera de relacionarnos con los demás pueden influir en nuestra forma de vivir. Ahora bien, esto no significa que podamos controlar absolutamente todo lo que nos sucede, ya que la vida está llena de situaciones que escapan a nuestro control. Sin embargo, aunque no podemos elegir todas las circunstancias que se presentan en el camino de la vida, pero sí podemos trabajar en la manera en que respondemos a ellas.

«La felicidad no es algo hecho. Proviene de tus propias acciones»

Al contrario de lo que nos han hecho creer, la felicidad no significa vivir en un estado permanente de alegría. Una persona feliz también puede llorar, sentirse cansada, tener miedo o atravesar momentos de tristeza. La verdadera felicidad tiene más que ver con encontrar la forma de seguir adelante, valorar lo que tenemos y construir poco a poco una vida que esté en sintonía con nuestros valores. A veces buscamos grandes cambios cuando, en realidad, nuestra vida puede comenzar a transformarse mediante pequeñas acciones.

También es importante comprender que la felicidad no depende exclusivamente de conseguir aquello que deseamos. Podemos pasar años persiguiendo una meta pensando que, cuando la alcancemos, seremos felices. Sin embargo, cuando llega ese momento, quizá descubrimos que la satisfacción dura menos de lo esperado y que inmediatamente aparece un nuevo objetivo. Esto ocurre porque la mente humana se acostumbra rápidamente a las circunstancias.

En definitiva, la felicidad es algo que construimos día a día con nuestras la manera en que elegimos vivir aquello que nos ha tocado vivir.

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