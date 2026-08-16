Dos cazas españoles derriban un dron que violaba el espacio aéreo de Rumanía

Dos cazas españoles desplegados en la misión de la OTAN han interceptado y derribado un dron no identificado tras vulnerar el espacio aéreo rumano durante una patrulla de vigilancia, según ha informado el ministro de Defensa de Rumanía, Radu Miruta.

«A las 04:44, se detectó el objetivo ingresando al espacio aéreo nacional rumano, a 24 kilómetros al norte de Galati. En ese momento, dos aviones de combate españoles F-18, que ya habían sido puestos en alerta como medida de precaución, recibieron autorización para intervenir», ha confirmado el mandatario rumano en una publicación en sus redes sociales.

Según el titular de Defensa, el dron -cuya procedencia se desconoce- ha sido interceptado y destruido entre las localidades Baleni y Cudalbi, en el sureste del país, cerca de la frontera con Moldavia.

«¡Felicidades a los pilotos españoles y al personal militar rumano en el centro de mando por una misión exitosa! Rumanía está defendiendo su espacio aéreo, y nuestros aliados están a nuestro lado. Vigilancia, respuesta rápida y solidaridad aliada: estas son las garantías concretas de nuestra seguridad», ha celebrado el jefe de Defensa.

Rumanía comparte una frontera terrestre de unos 614 kilómetros aproximadamente con Ucrania, y ha visto de cerca como drones rusos han violado en varios ocasiones su espacio aéreo desde que comenzó la operación militar contra Kiev en febrero de 2022.