Erdogan sorprende a los líderes de la OTAN con un peligroso regalo de despedida: un revólver con munición real

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha obsequiado a los líderes que participaron en la cumbre de la OTAN celebrada en Ankara con un regalo fuera de lo habitual: un revólver personalizado con el nombre de cada destinatario grabado en el cañón, entregado junto a munición real y una carta que eximía a su portador de los controles de exportación turcos.

El obsequio, que en un primer momento fue recibido con cortesía por las distintas delegaciones, ha generado después no pocos quebraderos de cabeza entre los gobiernos de los mandatarios agraciados, obligados a decidir qué hacer con un arma de fuego cargada al regresar a sus respectivos países.

Des pistolets offerts aux dirigeants de l’Otan par Erdogan (Photo) 🇹🇷

Turquie: Voici le revolver offert par Erdogan aux dirigeants de l’OTAN. pic.twitter.com/XfEsLnS5xB

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Este ha sido el caso del primer ministro de Bélgica, Bart de Wever. El mandatario no fue consciente del tipo de regalo recibido por su delegación de manos de Erdogan hasta que ya se encontraba en Bélgica, momento en el que descubrió la naturaleza del obsequio.

Ante esta situación, el dirigente belga optó por entregar el revólver a la policía del aeropuerto para que fuera custodiado en una caja de seguridad y se le aplicaran los protocolos correspondientes.

Por su parte, el primer ministro británico, Keir Starmer, explicó a los medios de comunicación que tuvo que dejar su revólver en Ankara para no incumplir la estricta legislación del Reino Unido en materia de armas de fuego.

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, también tuvo que tomar medidas al respecto. El mandatario detalló que puso el obsequio en manos de la policía de su país para que sea esta la que determine su destino final.

Entre las personas obsequiadas, también está la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, cuyo equipo ha indicado que la conservadora alemana «expresó su agradecimiento» a Erdogan, pero que el arma será «transportada y almacenada de manera segura» hasta que sea inutilizada, momento en que sería «donada a un museo militar».

El revólver repartido por Erdogan es un Sarsilmaz SR 38, de fabricación turca, compatible con munición .38 Special y .357 Magnum. El arma tiene capacidad para seis cartuchos y un alcance efectivo aproximado de 80 metros.