Oficial: Rodri Hernández ficha por el Barcelona y firma hasta 2030

Rodri Hernández ya es oficialmente jugador del Barcelona. El campeón del mundo con España deja el Manchester City tras siete temporadas para convertirse en nuevo jugador culé a sus 30 años y en un momento espléndido de su carrera. El club azulgrana ha pagado 60 millones de euros fijos más 16,5 en variables para hacerse con el mejor futbolista del Mundial de Estados Unidos, que firma un contrato hasta 2030.

La intención del centrocampista fue en todo momento abandonar Inglaterra este verano para regresar a España. Esa era su principal intención, de ahí que el primer interesado en su fichaje fuese el Real Madrid. El club blanco tenía bastante avanzada la llegada de Rodri, pero la operación alcanzó un punto muerto que aprovechó el Barça para convencer al jugador y negociar con el City.

Después de realizar tres ofertas a la entidad inglesa, finalmente el Barcelona ha logrado el traspaso con esos 60 millones que serán posiblemente 71 a medida que vaya cumpliendo con los bonus asequibles. Los otros 5,5 kilos que completan esa cifra total de 76,5 los tendría que abonar si se diesen objetivos más complicados.

Rodri regresa al fútbol español tras completar la mayor parte de su carrera, ya que cuando salió del Atlético en el verano de 2019 rumbo al City apenas tenía 23 años. Ahora vuelve habiendo ganado cuatro veces la Premier League, la Champions en 2023, marcando el gol de la final contra el Inter de Milán, e individualmente con el Balón de Oro de 2024 bajo el brazo.

El mediocentro también se proclamó campeón de la Eurocopa de Alemania 2024 con España, así como del Mundial de 2026, siendo nombrado en ambos campeonatos el MVP. Rodri refuerza una medular azulgrana en la que Hansi Flick había perdido recientemente a Frenkie de Jong por lesión y se reencontrará con sus compañeros de la selección española: Pedri, Gavi, Dani Olmo y Fermín López.

Comunicado del fichaje de Rodri

El Manchester City y el FC Barcelona han llegado a un acuerdo para el traspaso de Rodrigo Hernández «Rodri». El futbolista madrileño firma como azulgrana hasta el 30 de junio de 2030.

Rodrigo Hernández Cascante, conocido deportivamente como Rodri, nació el 22 de junio de 1996 en Madrid. El internacional español juega como centrocampista defensivo y es considerado uno de los mejores jugadores del mundo en su posición. Destaca por su inteligencia táctica, su calma con el balón, su capacidad para recuperar posesiones y su precisión en el juego de pase.

Rodri se formó en las categorías inferiores del Atlético de Madrid, aunque acabó su etapa de formación en el Villarreal, club con el que debutó en la Primera División española. Sus grandes actuaciones hicieron que el Atlético de Madrid lo recuperara en el año 2018. Después de una temporada excelente bajo las órdenes de Diego Simeone, el Manchester City lo fichó en 2019.

En el Manchester City se ha convertido en una pieza fundamental del equipo dirigido por Pep Guardiola. Gracias a su regularidad, su capacidad para controlar el ritmo de los partidos y su liderazgo, ha contribuido a la consecución de numerosos títulos, entre los que destacan varias Premier League, la FA Cup y la UEFA Champions League. Además, marcó el gol decisivo que dio al Manchester City su primera Liga de Campeones en el año 2023.

Con la selección española también ha tenido un papel muy importante. Ganó la Eurocopa en el año 2024, título que lo consolidó como futbolista hasta el punto de ser reconocido con el Balón de Oro de aquel mismo año. Más recientemente, también ha sido clave en la consecución de la Copa del Mundo ganada por la selección española junto con ocho jugadores culers, siendo también galardonado con el Balón de Oro del torneo.

Una de las principales virtudes de Rodri es su visión de juego. Sabe anticiparse a las acciones de los rivales, recupera muchos balones y distribuye el juego con gran precisión. A pesar de ocupar una posición defensiva, también es capaz de incorporarse al ataque y marcar goles importantes. Además, destaca por su profesionalidad, humildad y capacidad de trabajo.