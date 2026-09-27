España vive instalada en el éxito: se proclama campeona del mundo femenino sub-20 tras vencer a Corea del Norte

Imposible no recordar Costa Rica, a Inma Gabarro, Salma Paralluelo, la tensión, la gloria de 2022. Imposible no visualizarlos este domingo en Polonia, en las manos de Laia López, que paró dos penaltis antes de celebrar que España también reina en el fútbol femenino mundial. Segundo título planetario Sub-20, ante la última campeona, ante la potente Corea del Norte a la que dominaron con balón y ajusticiaron en la tanda de penaltis. España tiene relevo generacional para las Alexia Putellas y compañía, España también domina el fútbol femenino.