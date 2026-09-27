Stroll estalla contra un comisario: «No voy a quedarme aquí, me largo, dame la radio»

Lance Stroll y Aston Martin vivieron un fin de semana para olvidar, tanto dentro como fuera de la pista. El canadiense abandonó la carrera en la vuelta siete por un problema en el monoplaza. El piloto quería volver a su box tras el abandono, pero un comisario de pista, seguramente siguiendo órdenes de sus jefes, le dijo que no podía moverse de ahí hasta el final de la carrera. Pero Stroll no quería y arremetió contra el voluntario.

Un aficionado grabó la conversación entre el piloto de Aston Martin y el comisario, y se puede apreciar como el canadiense pierde las formas y le dice que le dé la radio, que él se quiere ir ya. «No voy a esperar aquí hasta el final de la sesión, me largo de aquí… dame la radio», le dijo Stroll al intermediario para convencerle de que le dejaran marchar. Estaba en la curva 15, a dos kilómetros de la meta, y debido a que todo estaba cortado al ser urbano, no le permitían volver hasta que terminara la carrera.

Lance fue víctima de los problemas que está teniendo Aston Martin con el motor Honda y su monoplaza que, en este Gran Premio, se magnificaron al abandonar sus dos pilotos sin haber llegado al ecuador de la carrera. Alonso también tuvo que retirar su coche en la vuelta 20, dejando a los verdes sin representación en carrera en lo que era un nuevo ridículo del equipo. Uno más de Aston Martin esta temporada, con la renovación de Alonso en el aire.

“I’m not waiting here until the end of the session, I’m out of here, give me the radio” Example number 1 million of daddy’s boy Lance Stroll being a a rude and entitled brat. The guys never probably heard the word no in his life. A reminder Marshals are volunteers for our sport! pic.twitter.com/AApzasT6uY — Dan Castell (@_Dan_Castell) September 26, 2026

Tras la carrera, Stroll señaló que «tuvimos un problema de presión de agua, así que me indicaron que detuviera el coche. Ha sido otra semana difícil, pero somos conscientes de la situación a la que nos enfrentamos este año. No hay muchos aspectos positivos que rescatar. El objetivo es solucionar estos problemas de cara a las próximas carreras y pensando también en el horizonte de 2027».