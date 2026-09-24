El humillante dato de Aston Martin en Azerbaiyán: todos los Fórmula 2 superan su velocidad punta

Lo que le pasa a Aston Martin prácticamente cada fin de semana en este Mundial de Fórmula 1 2026 roza la humillación. Este jueves, primer día del Gran Premio de Azerbaiyán, tocó fondo en la tabla de tiempos e incluso tuvo que pedir a Fernando Alonso que se bajase del monoplaza tras rodar nueve vueltas en los segundos entrenamientos por una «fuga de aceite» en el motor Honda.

La escudería ha cambiado media unidad de potencia y eso significa que el asturiano saldrá último en la carrera del sábado en Bakú, pero el ritmo sigue siendo el de siempre. O peor. Ya no sólo es que Aston Martin, escudería que ha invertido más de 2.000 millones de euros entre pilotos, ingenieros e innovaciones en la fábrica de Silverstone, haya sido superada por Cadillac (Checo Pérez fue más de dos segundos más rápido que Alonso), sino que ha visto cómo los coches de una categoría inferior también corren más a una vuelta.

Y es que este jueves, todos los coches de Fórmula 2 (un total de 22) alcanzaron velocidades máximas más altas en la clasificación que Aston Martin en las dos sesiones de entrenamientos. El pico de la escudería británica fue de 315 kilómetros por hora, mientras que el más bajo de la división de plata fue de 318,3.

Un dato para que en Aston Martin se miren a sí mismos y se pregunten qué demonios está ocurriendo con el motor Honda y el chasis de Adrian Newey. Cabe recordar que en la F2 la potencia, lógicamente, es más reducida que en la categoría reina. Sin embargo, la unidad de potencia de Alonso está, a una vuelta, por debajo de las prestaciones de todos los jóvenes de la división anterior.

Shintaro Orihara, responsable de pista de Honda, explicó el problema que forzó a Alonso a abandonar en mitad de los Libres 2: «Tuvimos algunas señales anómalas en los datos del sistema de aceite de Fernando. Lo comprobamos detenidamente durante la sesión y se tomó la decisión de no volver a sacarle a pista para proteger la nueva unidad de potencia. Por desgracia, esto significa que tendremos que cambiar algunas piezas, algo que haremos durante la noche».