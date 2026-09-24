Una argentina dice esto de Madrid y las redes no tardan en reaccionar: «Cómo es posible que lavapies esté asi a las diez de la noche un lunes»

Madrid es una ciudad en la que nunca falta el movimiento y las cosas que hacer y es cierta esa impresión que se tiene de ella, de que siempre hay gente en la calle. No hace falta esperar al viernes o al sábado para encontrar terrazas ocupadas, grupos charlando en una plaza o personas que alargan el día hasta bastante tarde. Sin embargo, para quienes llegan desde otros países, algunos de estos hábitos pueden resultar sorprendentes. Eso es precisamente lo que le ha ocurrido a una joven argentina conocida en redes como @lolacabeller que, al pasar por Lavapiés un lunes por la noche, decidió sacar el móvil y enseñar a sus seguidores lo que estaba viendo.

Eran alrededor de las diez de la noche y la plaza estaba llena de gente. Al menos así lo percibió ella, que no daba crédito a que hubiera tanta actividad a esas horas en un día laborable. «La joda que hay en la plaza de Lavapiés es terrible», comienza diciendo en el vídeo. Su sorpresa aumenta cuando comprueba que no hay ningún concierto, actuación o acontecimiento que explique la concentración. Simplemente, según relata, decenas de personas se encuentran reunidas en la plaza, algo que asegura haber observado también otros días.

Una argentina dice esto de Madrid y las redes no tardan en reaccionar

«Acá en Madrid está lleno. Es un lunes a las diez de la noche», explica mientras comienza a mostrar la plaza. La imagen le recuerda a otro momento de la semana muy diferente: «Esto es como si fuesen las tres de la tarde de un viernes». y según calcula es posible que hayan unas «60 o 70 personas reunidas». La joven comenta además que muchas de ellas le parecen procedentes de Senegal o Marruecos, aunque inmediatamente matiza sus palabras. «No quiero discriminar a nadie, no quiero hablar mal de nadie, no tengo nada en contra», aclara.

También parece llamarle especialmente la atención es que no haya ningún motivo aparente para que haya tanta gente. «No hay nada, no es que haya una banda acá tocando», señala. Para ella, la plaza funciona como una especie de punto habitual de encuentro: «Ellos se juntan, no importa la hora que sea».

«Salís a las tres de la mañana y están acá»

La argentina asegura que no es la primera vez que presencia una escena parecida. Según cuenta, el ambiente continúa incluso bastante después de las diez de la noche. «Salís a las tres de la mañana y están a las tres de la mañana acá», comenta sorprendida. Para quien conozca Lavapiés, encontrar movimiento hasta tarde no resulta necesariamente extraño. Situado en pleno centro de Madrid, el barrio se caracteriza por una intensa vida en la calle y por una población de procedencias muy diversas. El portal oficial de turismo de Madrid lo presenta como uno de los barrios más castizos y multiculturales de la capital, donde conviven tradiciones, comercios y propuestas gastronómicas de numerosos países.

A ello se suma su ubicación, muy próxima a Embajadores, Antón Martín, Tirso de Molina y Atocha. Bares, restaurantes, pequeños comercios y espacios culturales forman parte de una zona que mantiene bastante actividad más allá del horario comercial. Para la protagonista del vídeo, sin embargo, lo sorprendente no es únicamente encontrar gente de noche, sino comprobar que la plaza continúa funcionando como lugar de reunión cualquier día de la semana.

Las redes reaccionan al vídeo de Lavapiés

La publicación ha provocado cientos de comentarios y las respuestas son muy diferentes entre sí. Una parte de los usuarios se ha centrado en advertir a la joven sobre la zona y, especialmente, sobre el hecho de estar grabando con el teléfono. «No saques el móvil mucho por ahí», le recomienda uno. Otros escriben mensajes como «Cuídate mucho por esa zona», «Ten cuidado que no es seguro» o «Yo saldría de ahí».

También aparecen comentarios relacionados con las personas que se ven en la plaza. «¿Y los españoles?», pregunta un usuario, mientras otro asegura: «No estás en España amiga». Entre las respuestas tampoco faltan las bromas. «Son todos doctores, era una convención», ironiza uno de los usuarios. Otro habla de supuestos «congresos de física cuántica», mientras varios recuperan la expresión utilizada por la propia argentina y se refieren a la plaza simplemente como «el point».

No todos ven Lavapiés de la misma manera

Entre tantos mensajes de advertencia también aparecen opiniones completamente diferentes. Una usuaria escribe en mayúsculas que se trata del «mejor barrio de Madrid», acompañado de varios corazones. Otra respuesta resulta especialmente significativa porque cuestiona incluso la impresión inicial de la protagonista. «Si te digo que esa noche estaba medio vacía», comenta una joven entre emojis de risas.

El contraste resume bastante bien lo que ha provocado la publicación. La misma imagen que sorprende a una persona recién llegada puede resultar completamente cotidiana para alguien acostumbrado a pasar por Lavapiés. También hay usuarios que aprovechan el vídeo para expresar sus propias opiniones sobre inmigración o seguridad, mientras otros se limitan a bromear con la situación. La argentina, por su parte, centra el vídeo en algo mucho más sencillo: su sorpresa por encontrarse una plaza con decenas de personas un lunes alrededor de las diez de la noche y comprobar que, según su experiencia, la situación se repite incluso de madrugada.