Feijóo exige a Sánchez una desgravación del IRPF que aporte 400 € a las familias para afrontar la inflación

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido este jueves al Gobierno de Pedro Sánchez que adopte medidas contra la inflación, como duplicar las desgravaciones fiscales para familias con hijos entre el pasado agosto y final de año, de modo que puedan disponer, de media, de 400 euros netos más de renta.

Así lo ha propuesto dentro de un Plan de Choque para la Mejora del Poder Adquisitivo que ha desgranado durante una visita a una empresa de alimentación de Guadalajara, donde ha estado acompañado por el líder del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez.

La medida de duplicar las desgravaciones por descendientes en el IRPF permitiría a una familia contar con 400 euros netos de renta disponible desde el pasado mes de agosto -su adopción tendría carácter retroactivo- hasta el cierre del año, ha expuesto.

«Esto aliviaría la carga de las familias de una manera inmediata», ha recalcado tras detallar que se duplicarían las desgravaciones en el IRPF por cada hijo, pasando de 2.400 euros a 4.800 por el primer hijo; de 2.700 a 5.400 por el segundo; de 4.000 a 8.000 el tercero y de 4.500 a 9.000 del cuarto y siguientes.

Además, el plan incluye un suplemento por descendiente menor de tres años, que se duplica igualmente, de 2.800 a 5.600 euros, reconociendo los mayores costes de crianza, cuidado y conciliación que se concentran en los primeros años de vida.

Además, Feijóo ha planteado igualmente la bajada del 21% al 10% del IVA a la energía, la aplicación del IVA al 0% a los alimentos básicos (leche, quesos, aceite, huevos, frutas, verduras, carne, pescado y conservas) y «deflactar» el IRPF como lleva pidiendo desde hace años.

El jefe de la oposición también ha propuesto rebajar los gastos que soportan los agricultores en fertilizantes y combustibles, y ha demandado un plan de choque para desbloquear la red eléctrica.

De igual modo, ha reclamado avanzar en la eliminación del IVA para autónomos que facturen por debajo de 85.000 euros -una medida que lleva 20 meses de retraso en su transposición- y ha exigido reducir los costes de burocracia «porque cada trámite innecesario cuesta dinero y acaba repercutiendo en el precio».

«Nadie ha votado en el Congreso la subida del IRPF porque no hay ley de Presupuestos en esta legislatura. Esto no puede seguir así», ha enfatizado.

Feijóo ha apuntado que, si el Gobierno de Sánchez hace caso omiso a este plan de choque contra la subida de los precios y tan necesario para las familias, lo llevará a las Cortes Generales para su tramitación.

El Gobierno «hace caja»

«España necesita bajar los impuestos, en los siete primeros meses de este 2026 se ha incrementado la recaudación por parte del Gobierno en 18.500 millones de euros», ha apuntado el jefe de la oposición, que ha criticado el afán recaudatorio del Ejecutivo socialcomunista de Pedro Sánchez.

«El Gobierno ha aprovechado el incremento de los precios de la electricidad por la demanda del aire acondicionado, y los desplazamientos por carretera por el turismo, para hacer caja», ha denunciado.

De este modo, Feijóo ha reclamado al Ejecutivo «adecuar el IRPF a la inflación», ya que, según ha advertido, «los españoles están pagando la inflación dos veces, al hacer la compra y al declarar el IRPF», ha apostillado. «Es de justicia que Hacienda devuelva a la gente lo que le ha quitado con la inflación», ha remachado.

«Si los salarios bajan y los impuestos suben, estamos en una situación en que se paga más y se recibe menos. Las familias tienen que renunciar a un nivel de vida, pero el Gobierno no renuncia a recaudar cada vez más», ha declarado Feijóo.

«El sanchismo ha convertido España en un país invivible, aquí no hay quien viva. Le pedimos al gobierno que abandone el triunfalismo y aporte soluciones a las familias», ha dicho después de que el Gobierno no haya tomado ninguna medida al respecto en los últimos Consejos de Ministros.

«La vivienda, la luz, la gasolina, el gas, la vuelta a la cole, todo se ha disparado. Todo cuesta más, pero los sueldos no crecen en la misma proporción y los impuestos no bajan», ha descrito el líder del PP.

Por su parte, el presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha señalado que «realizar la cesta de la compra para un castellanomanchego es tremendamente difícil, y poder cometer inversiones dentro del producto de rentabilidad empresarial se convierte en muchas ocasiones en una actividad compleja», ha declarado. Además, ha recordado que también ha propuesto a nivel autonómico una reforma fiscal para equiparar Castilla-La Mancha a otras comunidades gobernadas por el PP.