Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno de Pedro Sánchez, ha sido la única aspirante a dirigir la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que no ha utilizado el inglés en ningún momento de su comparecencia para defender su candidatura este miércoles en la sede de la institución en Ginebra (Suiza). Los idiomas de trabajo de la OIT —el organismo especializado de las Naciones Unidas para «promover el trabajo decente, los derechos laborales y la justicia social» en todo el mundo— son el francés, el inglés y el español. Los otros dos aspirantes han utilizado al menos dos de los idiomas oficiales de la organización.

Este miércoles se han celebrado tres audiencias de algo más de una hora de duración a los tres candidatos al puesto de mayor responsabilidad de la OIT: Gilbert Houngbo, actual director general de la OIT y ex primer ministro de Togo; Javier González-Olaechea, ex ministro de Exteriores de Perú, y Yolanda Díaz.

Las intervenciones constaban de un discurso de apertura y otro de cierre por parte de cada uno de los aspirantes y un turno de preguntas por parte de representantes de los trabajadores y de los empresarios. Cada una de las cuestiones estaba hecha en los diferentes idiomas de las delegaciones o en las lenguas de trabajo de la OIT y podía ser interpretada mediante traducción simultánea.

El primero en intervenir fue el dirigente africano. Houngbo ha decidido realizar la mayor parte de su intervención en inglés. Sin embargo, ha completado algunas intervenciones en francés ante preguntas en ese idioma de los participantes.

El segundo turno ha sido para la ministra española de Trabajo. Díaz ha iniciado su intervención, ha respondido a las preguntas y ha concluido la misma en español. Si bien es reconocido como uno de los idiomas de trabajo en la institución, ha sido la única que ha optado por no utilizar el inglés, lengua en la que se han trasladado la mayoría de las preguntas durante las audiencias a los candidatos a dirigir la OIT.

El último en comparecer ha sido el ex ministro de Exteriores peruano. González-Olaechea ha utilizado también de manera prioritaria el español. Sin embargo, sí que ha respondido a preguntas tanto en inglés como en francés.

El CV de Díaz, sin idiomas

Y es que el candidato del país americano, según aparece en su propio currículum, tiene fluidez en esos tres idiomas y, además, en italiano.

En el caso de Houngbo, el currículum que ha aportado a la OIT para defender su perfil ante el resto de pretendientes a la dirección del organismo reza que tiene «francés e inglés fluidos».

Aquí es donde la comparativa con la actual ministra de Trabajo de España se hace particularmente llamativa. Y es que Yolanda Díaz no ha incorporado a su currículum ninguna competencia lingüística. En el documento que ha entregado al organismo dependiente de la ONU no hay ninguna referencia a las lenguas que habla la fundadora de Sumar.

La vicepresidenta primera del Gobierno, sin embargo, ha ido tejiendo un fuerte vínculo con la Organización Internacional del Trabajo. El Ministerio que encabeza Yolanda Díaz ha destinado a la OIT 2,3 millones de euros desde diciembre de 2022. Esa contribución se ha repartido en once pagos aprobados por el Consejo de Ministros. Estas partidas fueron impulsadas desde que la titular de Trabajo asumió la cartera hasta que se anunció su candidatura a presidir la OIT.