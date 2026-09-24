Anticorrupción no se cree el informe del Tribunal de Cuentas que exime al PSOE de financiación ilegal: «Su análisis es insuficiente»

La Fiscalía Anticorrupción no se cree el informe del Tribunal de Cuentas que exime al PSOE de financiación ilegal y considera que su análisis es insuficiente.

La Audiencia Nacional continúa la investigación sobre la supuesta financiación ilegal del PSOE. El juez investiga la contabilidad de Ferraz y solicitó al PSOE y al Tribunal de Cuentas que informen sobre las personas que hicieron donaciones al PSOE en la última década.

El órgano fiscalizador entregó la documentación requerida, pero fuentes de la Fiscalía Anticorrupción consideran que el Tribunal de Cuentas llega hasta donde llega con la información que le facilitan los partidos, por lo que hay que investigar por otras vías.

Una de las líneas de investigación que se sigue es corroborar si los empresarios señalados por Víctor de Aldama como beneficiarios de contratos públicos y pagadores de mordidas fueron donantes del PSOE. Aldama explicó que Koldo buscaba donantes para Ferraz y que algunos de ellos eran empresarios que se hacían con licitaciones.

El juez ha pedido la información del Tribunal de Cuentas para cotejar si estos empresarios señalados fueron donantes del PSOE. También ha requerido al PSOE el listado de estas personas que financiaron el partido.

La información del Tribunal de Cuentas se basa en la que facilitó el PSOE, por lo que Anticorrupción quiere llegar más allá porque en el año 2020 se dispararon las donaciones pese a que la economía española se resentía por la pandemia. La policía se encargará de analizar la información facilitada.

Las pruebas de la financiación ilegal

Víctor de Aldama ha declarado en varias ocasiones en la Audiencia Nacional sobre las cuentas del PSOE. El empresario está colaborando con Anticorrupción dando información sobre cómo se financió Ferraz y la Internacional Socialista que preside Pedro Sánchez.

Aldama ha asegurado que tiene pruebas sobre la financiación ilegal del PSOE. El empresario ha señalado que recibió 300.000 euros de la empresa Apamate Corporate & Trust, una compañía controlada por el empresario Francisco Flores, para hacer inversiones en España. Flores era amigo de José Luis Rodríguez Zapatero.

Fuentes consultadas aseguran que Francisco Flores quería hacer una inversión en España y contactó en 2019 con Víctor de Aldama, que controlaba por aquel entonces el Grupo Vivir. Flores y Aldama firmaron un contrato millonario para hacer esta inversión. En el documento se establecía que Francisco Flores debía pagar 300.000 euros de arras y lo hizo. Ingresó el dinero en la Caja de Ingenieros, una cooperativa de crédito fundada en Barcelona.

La inversión no se llegó a realizar, pero Víctor de Aldama se quedó con el dinero de las arras. Según su testimonio, este dinero fue para financiar al PSOE. Los investigadores están tratando de obtener las pruebas de este testimonio.

Aldama se instala en Miami

Aldama se encuentra en estos momentos en Miami manteniendo reuniones. Se ha instalado en el barrio de Brickell, el centro financiero de la ciudad donde se hacen la mayoría de los negocios.

Víctor de Aldama también ha viajado a otros destinos internacionales para poner en marcha otros asuntos. El empresario pidió permiso al juez varias veces para poder viajar mientras estaba imputado y ahora que ya ha salido la sentencia, puede moverse libremente.