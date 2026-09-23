Harvey Weinstein, condenado a 15 años de prisión por agresión sexual tras un largo proceso judicial de 8 años

El productor de cine Harvey Weinstein ha sido condenado a 15 años de prisión en un tribunal de Manhattan por agresión sexual tras un largo periplo judicial de 8 años y cuatro meses. La sentencia pone fin, al menos en Nueva York, a un largo proceso judicial que se remonta al auge del movimiento #MeToo.

Weinstein ha sido hallado culpable de un acto sexual criminal de primer grado contra Miriam Haley (también conocida como Mimi Haleyi), una antigua asistente de producción. Los hechos ocurrieron en 2006 en el apartamento del productor en el barrio de SoHo, en Manhattan. Los fiscales habían solicitado una pena de 20 años, pero el juez Curtis Farber impuso finalmente 15 años, según informan medios de EEUU.

Esta condena llega tras un tortuoso recorrido legal. En 2020, un jurado lo había declarado culpable de agredir sexualmente a Haley y de violar a la aspirante a actriz Jessica Mann, y recibió una sentencia de 23 años.

Sin embargo, en 2024 el máximo tribunal de Nueva York anuló esa condena al considerar que el juicio no había sido justo, ya que se permitió el testimonio de otras mujeres cuyas acusaciones no formaban parte del caso. En el nuevo juicio celebrado en 2025, el jurado volvió a condenarlo por el caso de Haley, lo absolvió de otra acusación y no alcanzó un veredicto sobre la violación de Mann. Tras un tercer juicio fallido y la decisión de Mann de no volver a declarar, los fiscales desistieron de esa acusación en junio de 2026.

Durante la vista de sentencia, Haley declaró que la agresión había tenido «un efecto devastador» en su vida y en su sentido de seguridad. Weinstein, que compareció en silla de ruedas, negó las acusaciones concretas, pero ofreció una disculpa general a “cualquiera a quien haya podido herir con mis acciones”.

Weinstein también mantiene una condena en California por violación y agresión sexual a una modelo italiana en 2022. Un tribunal de apelaciones confirmó esa culpabilidad en junio de 2026, pero ordenó una nueva sentencia porque la original (16 años) se había basado en parte en la condena neoyorquina anulada. El productor lleva encarcelado desde 2020.