Cinco detenidos, el principal agresor marroquí, por desfigurarle la cara a un anciano de 81 años en Lorca para robarle

La Policía Nacional ha detenido a los cinco implicados en la grave paliza a un jubilado de Lorca (Murcia) de 81 años el pasado 13 de septiembre. Se trata del líder del grupo y principal agresor de origen marroquí y cuatro menores de edad españoles y magrebíes que golpearon con un puño americano al anciano en la cabeza en repetidas ocasiones para robarle el teléfono móvil.

Tanto el mayor de edad y principal autor de la paliza como los cuatro menores de su grupo están siendo investigados por otros tres robos con violencia a personas vulnerables en la zona. Paco, la víctima, ha pasado varios días ingresado en el hospital y ahora espera turno para una cirugía facial.

Los hechos tuvieron lugar en la medianoche del día 13 de septiembre en el barrio de Las Viñas de Lorca cuando los cinco jóvenes asaltaron violentamente al anciano para robarle el teléfono móvil y la cartera. Durante el forcejeo, el marroquí mayor de edad y otros dos de los menores le dieron una fuerte paliza al anciano con un puño americano y posteriormente le propinaron patadas en el suelo.

Le rompieron el cristalino y la nariz

Los gritos de ayuda de una vecina marroquí de la zona pusieron en fuga a los ladrones. Ella fue la primera en dar una descripción de los autores a los investigadores del grupo de Policía Judicial de la comisaría de la Policía Nacional en Lorca. La víctima fue evacuada de urgencia al Hospital Rafael Méndez, donde ha estado varios días ingresada. Ahora espera turno para una operación de cirugía ocular.

Los agresores atacaron al anciano sin mediar palabra, hasta que al final le pidieron el dinero que llevaba encima. Paco, la víctima, sufrió la rotura del cristalino de uno de sus ojos, rotura del tabique nasal y golpes que requirieron decenas de puntos de sutura en el rostro y en el cráneo.

El mayor de edad se enfrentó a los agentes

En poco más de una semana, la Policía Nacional ha dado con los cuatro menores de edad, dos de ellos en calidad de investigados y los dos últimos ya detenidos por participar de forma más destacada en el robo frustrado.

El mayor de edad de origen marroquí, también detenido, se enfrentó a los agentes, lesionando levemente a dos de ellos y causando destrozos en el vehículo policial.

Los tres detenidos en última instancia, el mayor de edad y los dos menores, pasarán este miércoles a disposición judicial acusados de tentativa de robo con violencia y lesiones.