Los transportistas urgen a «llenar» el depósito antes de cruzar a Francia por desabastecimiento en el país

La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) ha emitido este martes una recomendación «urgente» a los transportistas para que reposten «al máximo» antes de cruzar a Francia, debido a la situación de «desabastecimiento» en el país.

En concreto, avisa en un comunicado a todas las empresas y transportistas autónomos españoles que realizan operaciones internacionales con destino o tránsito en Francia para que realicen un «llenado completo» de los tanques de combustible de sus vehículos antes de atravesar la frontera con el país vecino, ante el «riesgo evidente» de que se queden inmovilizados por falta de carburante en territorio francés.

La patronal también aconseja como «medida preventiva» diseñar sus planes de viaje «ante la previsión de que no habrá disponibilidad de gasóleo en los grandes corredores franceses» y recomienda a los conductores que controlen los niveles del depósito «con mayor frecuencia de la habitual».

Esta «máxima previsión» viene motivada por los cortes de suministro en Francia, originados por las tensiones geopolíticas y la crisis logística en el transporte marítimo internacional, afirma Fenadismer, que señala que el 90% de las incidencias por falta de carburante se están concentrando específicamente en las estaciones de servicio de la compañía Total Energies.

Ante una escalada de la tensión geopolítica actual que ha bloqueado las importaciones procedentes de Oriente Próximo, un tercio del suministro habitual francés ha dejado de abastecer al país de forma «repentina», a lo que se suman las advertencias de la Dirección General del Tesoro francesa, que apunta a «graves retrasos» en las entregas de los proveedores alternativos y a unos costes de transporte marítimo «completamente disparados», analiza la federación.