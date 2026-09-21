Las fotos de Zapatero retomando sus carreras por la zona restringida de El Pardo tras meses de reclusión

José Luis Rodríguez Zapatero ha dejado de estar recluido en su casa haciendo natación en su piscina privada y ha vuelto a salir a correr por la zona restringida del Monte de El Pardo donde solía hacer ejercicio antes de conocerse su imputación judicial. Una cámara de OKDIARIO le ha captado haciendo deporte con unos amigos y escoltas el pasado sábado en la misma zona en la que solía correr con su socio Julio Martínez Martínez.

Zapatero ha vuelto a practicar su deporte favorito. El ex presidente corría una media de 10 kilómetros al día hasta que se conoció su imputación judicial y decidió permanecer sin salir de su casa de Las Rozas (Madrid) para evitar el foco mediático.

El dirigente socialista llevaba meses encerrado, pero el pasado sábado 19 de septiembre por la mañana ha vuelto a salir para dar un paseo por El Pardo. Como se puede apreciar en las fotografías publicadas en exclusiva por OKDIARIO, Zapatero iba con una camiseta de color verde de manga corta, un chaleco negro encima, unos pantalones de deporte también negros y gafas de sol. Quería pasar desapercibido.

El que fuera presidente del PSOE iba acompañado de sus escoltas y varios coches, entre ellos, el todoterreno blanco que usa para ir a El Pardo. Zapatero lleva años corriendo por esa zona invitando a amigos y distintas personalidades que han compartido carreras por allí con Rodríguez Zapatero.

Fuentes consultadas aseguran que el ex presidente socialista está saliendo a flote y tiene más ánimo ahora que han pasado unos meses desde que se conociera su imputación judicial. Prueba de ello es que ha vuelto a practicar su deporte por excelencia.

El imputado disfruta de privilegios

José Luis Rodríguez Zapatero no corre por la zona abierta al público del Monte de El Pardo. El ex presidente tiene reservado un espacio de Patrimonio Nacional para practicar su deporte. Nadie sin autorización puede acceder a esta zona.

Se trata del mejor lugar para hacer senderismo. Se sitúa junto a la presa en un coto privado blindado con grandes portones con candados. La zona está completamente vigilada y llena de fauna. Uno de sus acompañantes llegaba a decir que era el mejor lugar de Europa para salir a correr en una conversación con OKDIARIO.

Zapatero sigue disfrutando de esa zona privada para correr pese a su imputación judicial en la Audiencia Nacional. No es el único privilegio que tiene puesto que también sigue haciendo uso de los coches y la escolta oficial por su condición de ex presidente. Tiene hasta un conductor privado que le lleva a todos los sitios incluso hasta cuando fue a declarar como imputado a la Audiencia Nacional.

El juez cita a sus hijas

José Luis Rodríguez Zapatero trata de hacer vida normal pese a que el Caso Zapatero avanza en la Audiencia Nacional. José Luis Calama, el instructor del caso, ha citado a las hijas de Zapatero el 30 de noviembre para que vayan a declarar de forma presencial.

Alba y Laura Rodríguez Espinosa están también imputadas en el procedimiento. Ellas también cobraron de la red de empresarios que favorecía su padre. Parte de estos fondos los canalizaron a través de su empresa What The Fav, que simulaba trabajar para la consultora Análisis Relevante que el testaferro de Zapatero Julio Martínez Martínez creó para canalizar los pagos.

El juez Calama también tiene pendiente citar a Gertrudis Alcázar, la incondicional secretaria de Zapatero desde hace más de 20 años. Alcázar hizo gestiones empresariales para el ex presidente y emitió facturas en su favor.

Zapatero no tiene previsto, por el momento, pactar con la Fiscalía y colaborar con la investigación. Considera que es inocente mientras su testaferro Julio Martínez Martínez ha decidido tirar de la manta. Su abogado Víctor Moreno Catena ha intentado ir de la mano con otros imputados en la causa sin éxito.