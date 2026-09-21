El PSOE de Sevilla y Adelante Andalucía ponen en riesgo la Semana Santa de Sevilla

La polémica por la celebración de los XX Premios Escaparate en la Plaza Virgen de los Reyes puede terminar teniendo consecuencias que trasciendan a la propia gala y alcancen de lleno a uno de los acontecimientos que más depende de la ocupación de los espacios públicos de Sevilla: la Semana Santa. El enfrentamiento político abierto por el PSOE de Sevilla y Adelante Andalucía contra el uso de este enclave amenaza con poner bajo el foco las excepciones previstas en la normativa municipal y, con ellas, las autorizaciones que permiten al Consejo General de Hermandades y Cofradías instalar sillas y palcos durante la Semana Santa.

La cuestión tiene su origen en la propia ordenanza municipal que regula la ocupación de determinados espacios públicos. La Plaza Virgen de los Reyes figura expresamente entre los enclaves sometidos a restricciones para la celebración de actividades. Sin embargo, la autorización concedida para los Premios Escaparate no se habría tramitado al margen de esa normativa, sino precisamente al amparo de una de las excepciones contempladas en ella.

Urbanismo determinó que concurrían las circunstancias previstas en el artículo 3.d de la Ordenanza, por lo que, según el criterio jurídico municipal, el acto quedaba «excluido del ámbito de aplicación de la Ordenanza». No se trataría, por tanto, de una autorización ordinaria para ocupar un espacio expresamente restringido, sino de la aplicación de un supuesto excepcional previsto por la propia normativa.

Un acto con «marcada naturaleza institucional»

Entre los elementos que justificaron esa excepcionalidad se encuentra el papel desempeñado por el Ayuntamiento de Sevilla. El Consistorio fue el organizador del acto con motivo del 20 aniversario de Escaparate, circunstancia que contribuyó a otorgarle el carácter institucional necesario para acogerse al artículo 3.d.

Además, el informe jurídico considera que la gala tenía una «marcada naturaleza institucional», al contar con la participación de representantes de las principales instituciones andaluzas. En concreto, durante el evento se entregaron premios por parte del alcalde de Sevilla y del presidente de la Junta de Andalucía.

La naturaleza del acto no sería, por tanto, el único criterio tenido en cuenta por Urbanismo. El artículo 3.d contempla también que pueda hacerse una «previsión razonable de no producir una incidencia relevante» sobre el espacio público o su entorno. Según el criterio aplicado por los servicios municipales, esa condición también se cumplía en el caso de Escaparate. La celebración estuvo temporalmente acotada, al igual que las labores de montaje y desmontaje, por lo que Urbanismo consideró que se cumplía el requisito de «corta duración» previsto en la propia normativa.

El precedente que afecta a la Semana Santa

Precisamente esta interpretación es la que puede abrir un nuevo frente político. El Ayuntamiento utiliza durante la Semana Santa distintos espacios públicos para la instalación de sillas y palcos gestionados por el Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla. Se trata de ocupaciones que forman parte de la organización de la Semana Santa y que tienen también una dimensión económica, al existir un pago por el uso de esas localidades.

Por ello, si el debate promovido por el PSOE de Sevilla y Adelante Andalucía desemboca en un endurecimiento de los criterios para autorizar actividades en espacios como la Plaza Virgen de los Reyes, la discusión podría acabar afectando a la propia Semana Santa y a la utilización de espacios públicos durante la celebración.

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, ha cuestionado la autorización concedida para los Premios Escaparate y ha reclamado explicaciones al alcalde, José Luis Sanz. Los socialistas han planteado además revisar la regulación municipal de estos espacios si recuperan el Gobierno de la ciudad.

El Gobierno municipal defiende, sin embargo, que el acto contó con cobertura jurídica y que Urbanismo determinó expresamente que concurrían las circunstancias excepcionales contempladas en el artículo 3.d. Es decir, el Ayuntamiento sostiene que no se hizo una excepción al margen de la normativa, sino que se aplicó una excepción que la propia ordenanza contempla.

El debate queda así situado en una cuestión que va mucho más allá de los Premios Escaparate: qué actividades pueden acogerse a las excepciones previstas para utilizar los espacios más protegidos del centro de Sevilla y bajo qué condiciones. Una discusión que, si termina modificando o restringiendo esos criterios, podría afectar también a la organización de la Semana Santa y al tradicional uso de los espacios públicos de la ciudad durante sus días grandes. Todo ello con el beneplácito de la izquierda sevillana y andaluza formada por el PSOE, Podemos y Adelante Andalucía.