El presidente socialista de la Diputación de Sevilla riega con 72.600 € a ‘El País’ por un patrocinio de 13 días

La Diputación de Sevilla, presidida por el socialista Javier Fernández de los Ríos, ha adjudicado un contrato de patrocinio vinculado al 50 aniversario del periódico sanchista El País por un importe de 60.000 euros, que asciende a 72.600 euros una vez incorporado el IVA. El expediente, promovido desde la Presidencia de la institución provincial, tiene como adjudicataria a la Sociedad Española de Radiodifusión S.L.U. y plantea un llamativo desfase entre el plazo inicialmente señalado y el periodo efectivo que figura en la formalización del contrato.

El objeto del contrato es, según la documentación del expediente, el patrocinio por parte de la Diputación de la actividad correspondiente al 50 aniversario de El País. La descripción establece que la colaboración se desarrollará «desde la formalización del contrato hasta el 30 de septiembre de 2026».

Y ahí aparece uno de los elementos más llamativos del expediente. Aunque en la documentación se recoge un plazo de ejecución de tres meses, la formalización del contrato se produce el 18 de septiembre de 2026. Por tanto, tomando las propias fechas que figuran en el documento, el periodo comprendido entre la formalización y el 30 de septiembre queda reducido a apenas 13 días.

Es decir, la Diputación provincial compromete 72.600 euros con impuestos incluidos para un patrocinio cuya ejecución, atendiendo a las fechas concretas de formalización y finalización recogidas en el expediente, se concentra en menos de dos semanas.

El expediente 2026/000542-PIN aparece registrado como un contrato privado y fue tramitado mediante procedimiento negociado sin publicidad. La información disponible sobre la licitación sitúa tanto el valor estimado como el importe de adjudicación en 60.000 euros, con un único licitador presentado: Sociedad Española de Radiodifusión S.L.U.

Con la aplicación del IVA, la factura del patrocinio alcanza los 72.600 euros. La contratación se vincula al área de Presidencia de la Diputación Provincial de Sevilla, cuyo titular es Francisco Javier Fernández de los Ríos, también alcalde de La Rinconada y secretario general del PSOE de Sevilla.

Un patrocinio concentrado en septiembre

La cuestión que plantea el documento no es únicamente el importe de la contratación, sino la relación entre ese desembolso y el periodo durante el que se desarrolla la actividad patrocinada. La propia descripción del contrato vincula su vigencia a la formalización y fija como fecha de finalización el 30 de septiembre.

De esta manera, si la formalización se produce el 18 de septiembre, el patrocinio queda limitado al día 30 del mismo mes; es decir, dicho contrato tendría una vigencia de 13 días hasta la fecha de finalización establecida.