Los veterinarios expertos coinciden: si tu perro cierra los ojos y echa las orejas hacia atrás cuando le regañas no es porque sienta culpa, en realidad sólo está reaccionando a tu tono de voz

El lenguaje corporal de los perros transmite información sobre sus intenciones y sobre cómo se encuentran. Esta forma de comunicación funciona en ambas direcciones y les permite influir en lo que ocurre a su alrededor. Así, pueden utilizar diferentes señales para acercarse de manera amistosa y socializar, pero también para evitar conflictos o protegerse cuando tienen miedo o se sienten inseguros.

A la hora de interpretar estas señales, es fundamental tener en cuenta el contexto en el que aparecen. Un mismo comportamiento puede expresar cosas diferentes dependiendo de lo que esté ocurriendo. La posición de las orejas, la mirada, la postura corporal, el movimiento de la cola y otros pequeños detalles pueden ofrecer pistas sobre cómo se siente el animal en ese momento.

La verdadera razón por la que tu perro cierra los ojos y echa las orejas hacia atrás

Muchas personas están convencidas de que los perros sienten culpa cuando hacen algo que no deberían. Es habitual observar que, después de una conducta que el dueño considera incorrecta, el animal baja las orejas, encorva el cuerpo, mete la cola entre las patas, abre mucho los ojos o se relame. Estos comportamientos suelen interpretarse como una «cara de culpabilidad».

Sin embargo, los etólogos caninos señalan que los perros no sienten la culpa de la misma forma que los humanos. En 2010, una investigadora y psicóloga llevó a cabo un estudio que mostró que estas expresiones no estaban necesariamente relacionadas con haber hecho algo malo. Más bien, podían aparecer como respuesta a la actitud del propietario, especialmente cuando éste mostraba enfado mediante su tono de voz o su lenguaje corporal.

La culpa, tal como la entendemos nosotros, implica procesos cognitivos complejos. Supone reconocer que se ha cometido un error, sentirse responsable de él y tener cierta comprensión de conceptos como lo bueno y lo malo. Hasta donde indica la evidencia disponible, los perros no cuentan con una conciencia moral equivalente a la humana que les permita valorar sus acciones de la misma manera.

Lo que sí tienen es una gran capacidad para interpretar nuestras emociones y reacciones. Los perros pueden detectar cambios en nuestra voz, nuestros gestos, nuestra postura e incluso en la forma en que nos comportamos. Por eso, cuando adoptan lo que nosotros llamamos una «cara de culpabilidad», probablemente estén expresando incomodidad, miedo, inseguridad o tensión. Estas señales también pueden funcionar como una manera de reducir la tensión y evitar un posible enfrentamiento.

Posiciones de las orejas

La posición de las orejas puede aportar información sobre el estado emocional de un perro. Cuando las mantiene relajadas, normalmente indica que está tranquilo, despreocupado y en una situación neutra. Si las coloca hacia atrás o las aplana, puede sentirse incómodo, preocupado o inseguro, aunque también puede hacerlo cuando está excitado, por ejemplo, al saludar o correr. Cuando aparecen muy aplastadas o permanecen completamente fijas, pueden reflejar un gran nivel de incomodidad.

Por otro lado, unas orejas tensas y dirigidas hacia delante suelen indicar un estado de gran excitación o atención. Las orejas puntiagudas y tensas también pueden aparecer cuando el animal está muy excitado. Finalmente, si cambia constantemente la posición de sus orejas, puede significar que no está seguro de lo que ocurre a su alrededor ni de cómo debería reaccionar ante la situación.

Cómo regañarle

A la hora de regañar a un perro por algo que ha hecho mal, lo primero es evitar las reprimendas cuando ya ha pasado demasiado tiempo. Por ejemplo, si llegas a casa y descubres que tu perro ha roto algo, no tiene sentido castigarlo por ello en ese momento. El animal difícilmente relacionará tu enfado con lo que hizo anteriormente y puede interpretar simplemente que estás enfadado con él sin saber por qué. Esto puede provocarle confusión, inseguridad e incluso miedo. La corrección debe producirse en el momento en que está realizando la conducta que quieres evitar, para que pueda relacionarla con tu reacción.

También es importante controlar el tono de voz. No hace falta gritarle ni darle una larga explicación. Una palabra breve como «no», pronunciada con firmeza y sin levantar la voz, puede ser suficiente. Si es necesario, puedes acompañarla con un gesto o retirar al perro de aquello que está haciendo, siempre con suavidad y sin movimientos bruscos. Además, es preferible no utilizar su nombre constantemente cuando lo estás corrigiendo, para evitar que termine relacionándolo con situaciones desagradables.

La educación requiere paciencia y, sobre todo, constancia. Si repites las mismas indicaciones cada vez que aparece una conducta inadecuada, el animal irá aprendiendo qué comportamientos debe evitar. En líneas generales, una de las estrategias más utilizadas para educar a un perro es el refuerzo positivo. Consiste en reconocer y premiar las conductas adecuadas para aumentar la probabilidad de que vuelva a repetirlas.