‘El País’ publica un artículo de un escritor marroquí que pide que España «devuelva Ceuta y Melilla a Marruecos»

«Llegar a un acuerdo para devolver Ceuta y Melilla a Marruecos sería un gesto histórico y realista». Este es el deseo que el diario gubernamental El País ha publicado, en la columna de un escritor franco-marroquí de nombre Tahar Ben Jelloun titulada «España-Marruecos, superar la crisis». En dicha columna, además de asegurar que Ceuta y Melilla deberían «devolverse», se lanzan argumentos contrarios a España.

El autor de la columna considera que España y Marruecos están en crisis y que necesitan mantener la cooperación y los intercambios económicos. En este sentido, reclama volver a la mesa de negociación. Señala que «el contencioso entre ambos países se agrava y se complica. No es normal que la frontera europea esté en territorio africano».

«Es necesaria la vuelta a la mesa de negociación y al diálogo entre dos vecinos unidos por tantos lazos culturales, económicos y también políticos. Es hora de hablar con serenidad y decir: ‘¡Basta!’», señala.

El diario gubernamental El País defiende a través de esta columna a Marruecos y a Mohammed VI y, además, califica la invasión como una «marcha». «¿Cómo es posible atribuir la iniciativa de esta marcha a Ceuta a las autoridades marroquíes?», se pregunta. Ben Jelloun, además de rechazar que sea una invasión, asegura que la «tesis no se sostiene», salvo que «se sea cínico y masoquista».

También se refiere al racismo. En la columna se lee que el «racismo respecto a los moros» es una «vieja tradición española» y que esta «tradición» «se traduce en ataques violentos y persecuciones contra los inmigrantes marroquíes». El autor de la columna ha aprovechado esta línea para cargar contra varios partidos políticos españoles. «Ese racismo sigue hoy presente en el discurso del Partido Popular y en el del partido de extrema derecha Vox», dice.

«Esto es una barbaridad»

Las graves afirmaciones publicadas en el diario gubernamental El País han sido denunciadas por el Partido Popular. «Ceuta y Melilla son España y sus ciudadanos, españoles. Defender su entrega no es una cuestión de realismo: es cuestionar la soberanía española y los derechos de quienes viven allí. Cuesta creer que esto se publique en @elpais. Esto es una barbaridad», han subrayado.