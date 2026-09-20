El Metropolitano no da tregua a Julián Álvarez en el derbi: pitada monumental al escuchar su nombre por megafonía

«Con el 19, Julián Álvarez», se escuchó por la megafonía y el Metropolitano respondió. Expresó su malestar con pitidos, algún que otro insulto, y de nuevo a animar a su equipo, que lo que se juega es todo un derbi. Así ha sido el segundo reencuentro de la afición rojiblanca con el delantero argentino desde que este manifestara, en pleno Mundial, su intención de abandonar el club para cumplir su «sueño».

Desde el pasado 23 de agosto, hace prácticamente un mes, Julián Álvarez no pisaba el Metropolitano. Fue ante el Villarreal, disputó 24 minutos y dejó una imagen para la hemeroteca al abandonar el terreno de juego en solitario cuando sus compañeros agradecían el apoyo a los aficionados. Desde entonces, únicamente ha tenido minutos en dos encuentros, ante Athletic y Liverpool.

Y ante los ingleses sufrió una lesión muscular que le tuvo apartado de dos convocatorias. Ha regresado para el derbi, después de haber completado satisfactoriamente el último entrenamiento previo, sin embargo, no ha sido de la partida. Su lugar lo ha ocupado un Jonathan David que ha visto puerta precisamente en los dos partidos en los que Julián Álvarez no estuvo presente.

«Nos va a acompañar y después decidiremos si inicia de titular o lo hace en el segundo tiempo» dijo el Cholo en la previa sobre la posible titularidad del argentino. Finalmente, partió desde el banquillo.