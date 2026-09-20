Atronadoras: así fueron las pitadas del Metropolitano a Vinicius, Mbappé y Mourinho

La temperatura del derbi subió en el momento en el que por la megafonía del Metropolitano se presentó a los jugadores del Real Madrid. En ese instante, cada jugador madridista fue pitado, pero las mayores broncas se las llevaron Mbappé, Vinicius y Mourinho. Los dos atacantes del equipo blanco y el entrenador luso fueron el foco de las iras de los seguidores rojiblancos, que vivieron, como es habitual, el encuentro entre los dos equipos madrileños con una gran intensidad.