Alineación del Real Madrid contra el Atlético: Diomande y el doble pivote, las dudas de Mourinho

José Mourinho tiene prácticamente decidida la alineación del Real Madrid para visitar este domingo al Atlético en el Metropolitano. El entrenador portugués mantendrá su estructura habitual, aunque todavía debe resolver dos dudas: elegir al acompañante de Valverde en el doble pivote y decidir si apuesta por Arda Güler o mantiene a Yan Diomande en el costado derecho del ataque.

Courtois estará en la portería, protegido por una defensa formada por Dumfries, Huijsen, Konaté y Cucurella. Valverde es intocable en el centro del campo, mientras que Tchouaméni y Bernardo Silva compiten por ocupar el otro puesto. El francés aportaría mayor fortaleza física y equilibrio defensivo para contener las transiciones del Atlético. El portugués, por su parte, permitiría al Madrid tener más control con el balón y encontrar espacios ante el previsible bloque rojiblanco.

La gran decisión de Mourinho está en la derecha. Arda Güler ofrece pausa, talento y capacidad para aparecer por dentro, pero Diomande se ha ganado el derecho a pelear por la titularidad. El costamarfileño aporta velocidad, desborde y profundidad, tres cualidades importantes para castigar la defensa adelantada del Atlético. Además, su intensidad en la presión y su capacidad para atacar los espacios pueden resultar fundamentales en un partido de máxima exigencia física.

Diomande ya fue titular contra el Inter y el Elche, dio una asistencia a Mbappé en el Martínez Valero y volvió a dejar buenas sensaciones. Mourinho ha tratado de protegerlo y quitarle presión desde su llegada, pero su crecimiento empieza a reclamar más minutos. Su presencia permitiría al Madrid estirar el campo, liberar espacios para Bellingham y ofrecerle a Mbappé un socio vertical en las transiciones.

Bellingham jugará liberado por detrás de Mbappé, mientras que Vinicius partirá desde el costado izquierdo. Los tres deben mejorar sus respectivos niveles.

Posible alineación del Real Madrid

La posible alineación del Real Madrid sería: Courtois; Dumfries, Huijsen, Konaté, Cucurella; Valverde, Tchouaméni o Bernardo Silva; Arda Güler o Diomande, Bellingham, Vinicius; y Mbappé.