Julián se apunta al derbi: completa el entrenamiento del Atlético con el grupo y hace dudar a Simeone

Ya están todos. O casi todos. Sorloth y Barrios, ausentes en el entrenamiento, también lo serán para el derbi del próximo domingo contra el Real Madrid. Ambos continúan sus respectivos procesos de recuperación. Ya lo ha terminado Julián Álvarez, que ha completado la última sesión previa al partido con normalidad junto al resto de sus compañeros. Se espera que entre en la convocatoria, pero su titularidad es una incógnita.

Por motivos físicos y anímicos. Por venir de lesión y por la magnitud del partido. El derbi, con lo inflamable que es, más para un delantero divorciado de su afición. El escenario es un arma de doble filo porque no existe mejor día para reivindicarse y lanzar un primer mensaje de reconciliación. Por el momento, para el partido estará disponible después de completar el entrenamiento junto a sus compañeros, algo que no hizo a lo largo de la semana.

El propio Simeone tampoco aclaró la titularidad o no de Julián. «Nos va a acompañar y después decidiremos si inicia de titular o lo hace en el segundo tiempo», dijo el Cholo. Jonathan David emerge como amenaza, pues su adaptación al Atlético se ha consolidado con dos goles en los dos últimos partidos. Ante Osasuna dio fluidez al juego y presencia en el área, lo que se le pide a un ‘9’. El Atlético necesita un delantero para ser feliz.