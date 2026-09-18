Zidane deja fuera a Tchouaméni y recupera a Camavinga en su primera lista con Francia

Zinedine Zidane acaba de dar su primera lista de convocados como seleccionador de Francia, de cara a los primeros encuentros de la Liga de Naciones. El ex futbolista quiere seguir aumentando su palmarés después de hacer historia con el Real Madrid. De hecho, su pasado blanco es notable en la convocatoria, con la presencia de Kylian Mbappé, Ibrahima Konaté y Eduardo Camavinga. Sin embargo, el técnico ha optado por no llamar a Aurélien Tchouaméni.

El primer dilema respecto a los pivotes ya se ha cerrado de forma oficial, aunque todo hace indicar que la decisión está relacionada con la precaución. El ex del Mónaco fue una pieza clave en el Mundial, pero sufrió algunas molestias que le han mantenido apartado en el inicio de temporada. El jugador tuvo sus primeros minutos ante el Inter de Milán, siguió cogiendo rodaje ante el Rayo Vallecano y fue titular ante el Elche. Pese a ello, se perderá la primera llamada, aunque tendrá más tiempo para recuperarse al 100%.

Camavinga consigue una oportunidad de oro para demostrar que merece un puesto en la selección. Didier Deschamps le dejó fuera del Mundial después de una temporada difícil con el Real Madrid. Sin embargo, el mediocentro está teniendo minutos bajo las órdenes de José Mourinho, algo que ha servido para convencer a Zidane.

La primera prueba no será sencilla para el entrenador, que tendrá que enfrentarse a la fase de grupos de la Liga de Naciones. Francia tendrá que enfrentarse a Turquía(jornada uno y seis), Bélgica (jornada dos y cuatro) e Italia (jornada tres y cinco).

Así es la primera lista oficial de Zinedine Zidane como seleccionador de Francia

Mike Maignan (AC Milan), Guillaume Restes (Toulouse), Robin Risser (Lens), Andy Diouf (Inter de Milán), Jérémy Jacquet (Liverpool), Pierre Kalulu (Juventus), Ibrahima Konaté (Real Madrid), Jules Koundé (Barcelona), Maxence Lacroix (Chelsea), Adrien Truffert (Bournemouth), Dayot Upamecano (Bayern Múnich), Eduardo Camavinga (Real Madrid), Rayan Cherki (Manchester City), Lucas Da Cunha (Como), Manu Koné (AS Roma), Adrien Rabiot (AC Milan), Warren Zaire-Emery (PSG),Bradley Barcola (Liverpool), Ousmane Dembélé (PSG), Désiré Doué (PSG), Estéban Lepaul (Rennes), Kylian Mbappé (Real Madrid), Michael Olise (Bayern Múnich).