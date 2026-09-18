Llorente: «Lo que pase en el derbi no cambia nada; es un partido especial, pero no hay que volverse loco»

El domingo a las 16:15 horas es el día D y la hora H para el primer derbi de la temporada que se presenta, al igual que el curso pasado, con los blancos invictos y con los rojiblancos como perseguidores. Será el primer derbi de Mourinho en su regreso al Real Madrid, primera gran prueba de la temporada.

De esas que marcan dinámicas reputacionales. Xabi Alonso vivió su particular punto de inflexión después de recibir un manotazo del Atlético (5-2) y la percepción de la directiva blanca sobre su trabajo cambió, pese a llegar al derbi sin perder partido alguno. «¿Más morbo por Mourinho. Para nosotros siempre es el fútbol, me da igual el entrenador. Por nuestra parte, tranquilidad», explicó Marcos Llorente.

«Es un partido importante contra un rival que siempre te pone las cosas difíciles. Es un partido en el que siempre tienes más ganas y se disfruta mucho. Aunque lo que pase el domingo no cambia nada, sin volvernos locos, siempre es un partido especial. El derbi se sigue en todo el mundo, no hay que explicar nada a los nuevos compañeros. Cuando lleguemos al estadio, entenderán lo que es el derbi. No hace falta explicar nada», añade Llorente.

El español, que recientemente dejó la Selección, ha tenido un verano sin apenas tregua entre el final de una temporada, el inicio de otra y el Mundial de por medio. «Me encuentro muy bien, tanto física como mentalmente. Hemos tenido pocas vacaciones y poco tiempo para prepararnos los del Mundial, pero ya estamos al 100% o cerca. El equipo está haciendo las cosas bien. Los nuevos se están adaptando, que no es fácil cuando vienes aquí. Estamos en un gran momento», detalló.

La jornada viene precedida del polémico apoyo de Mbappé, Vinicius y Konaté a Ceuta. «Son temas que no me importan mucho. Desde mi punto de vista, apoyo a Ceuta, todos los españoles queremos a Ceuta y lo que haga la gente, cada uno es libre de mostrar su lado de las cosas. No voy a entrar a debatir ese tipo de cosas y no me incumbe. Con tener claras mis ideas y lo que pienso, es suficiente».

Ni siquiera ha transcurrido un mes de temporada y el Atlético ya lleva siete partidos disputados. «Sin duda, cuesta llegar al 100% en cada partido. La semana pasada llegamos muy tarde de Liverpool y no te da para recuperar al 100% para el partido de Liga. Hay que adaptarse, es lo que hay. No sé si este nuevo formato nos vendrá mejor. Son muchos partidos, viajes, hoteles… Solo queda adaptarse. Es igual para todos, no hay excusas», dijo Llorente.