Oblak muestra la ambición del Atlético: «No estamos para quedar entre los tres primeros, queremos ganar la Liga»

El derbi ya se juega. Se lleva jugando desde que Gil Manzano y Hernández Maeso hicieran sonar sus respectivos silbatos en la anterior jornada y tanto Real Madrid como Atlético ya solo se vieran a sí mismos en el horizonte. El domingo a las 16:15 horas es el día D y la hora H para el primer derbi de la temporada que se presenta, al igual que el curso pasado, con los blancos invictos y con los rojiblancos como perseguidores.

Será el primer derbi de Mourinho en su regreso al Real Madrid, primera gran prueba de la temporada. De esas que marcan dinámicas reputacionales. Xabi Alonso vivió su particular punto de inflexión después de recibir un manotazo del Atlético (5-2) y la percepción de la directiva blanca sobre su trabajo cambió, pese a llegar al derbi sin perder partido alguno. «¿Más morbo por Mourinho? El derbi siempre es un partido especial para todos. Lo encontramos con muchas ganas. Va a ser impresionante», dijo Oblak.

El Atlético llega al derbi con la flecha hacia arriba después de vencer a la Real Sociedad a domicilio y desplegar su mejor fútbol contra Osasuna. Son siete goles a favor y ninguno en contra en los dos últimos partidos. «Los hemos hecho bastante bien y ante Osasuna muy bien. Todavía estamos a inicio de temporada, el equipo todavía se está construyendo. La temporada va a ser larga. Es un derbi que queremos ganar, pero no creo que el domingo vaya a cambiar el rumbo de la temporada», detalló Oblak.

Será también otro reencuentro entre el Metropolitano y Julián Álvarez, que llevan sin verse prácticamente un mes entre partidos a domicilio y molestias físicas del argentino. «Los jugadores y capitanes lo hemos gestionado como un tema normal. Julián está con nosotros. Nos está apoyando y dando su máximo. Ya ha jugado un partido y ha dado todo lo que ha podido. Hasta que esté aquí, va a dar la mejor versión de sí mismo y va a dar lo mejor para traer los mejores resultados posibles», detalla Oblak.

El Atlético iniciará el derbi a cinco puntos del Barcelona y a dos del Real Madrid. El derbi como desfibrilador para agarrarse a la pelea». El Atlético cada año va a insistir en ganar la Liga. Competimos contra Madrid y Barcelona. Cada año que jugamos queremos ganar, no estamos aquí solo para jugar y quedar entre los tres o cuatro primeros. La Liga va a ser muy larga y muy dura. Habrá tramos buenos y otros en los que las cosas no salgan, pero hay que estar unidos y creer», finalizó Oblak.