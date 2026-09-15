Zidane arranca en Francia con incendio

Zinedine Zidane afrontará su primera crisis en la selección francesa antes de su debut oficial como entrenador de los bleus. La lucha por el Balón de Oro ha provocado un reciente cruce de declaraciones entre sus dos grandes figuras: Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé. La chispa que empezó el incendio fue una mención directa del jugador blanco a su compañero en la selección. Mbappé se erigió como «el elegido», por delante de un Dembélé al que definió como ·»un jugador con talento». Desde Francia señalan que estas palabras no han sentado nada bien al jugador del PSG.

El nuevo técnico de la selección gala iniciará su etapa este jueves con su primera lista de convocados, que anunciará en una rueda de prensa en la que, con total seguridad, tendrá que abordar la polémica alrededor del Balón de Oro. Zinedine Zidane tendrá que ejercer como gestor del vestuario para apaciguar la disputa entre Mbappé y Dembélé antes de sus primeros compromisos al frente de la selección francesa. La era post Didier Deschamps iniciará con un duelo en Turquía correspondiente a la primera jornada de la fase de grupos de la Nations League.

La visita al Kocaeli Stadyumu será el primero de los cuatro compromisos que Francia disputará en el primer parón de selecciones de la temporada, que se extenderá una semana más de lo habitual en el calendario del fútbol europeo. Serán cuatro pruebas de nivel, ya que los galos se miden también a Bélgica, por partida doble, y a Italia. Antes de que el balón comience a rodar por primera vez bajo el mando de Zinedine Zidane en Francia, el ex técnico del Real Madrid deberá poner orden en el vestuario francés.

Zidane enfrenta una posible división del vestuario

El primero en exponer el descontento de Dembélé ha sido el ex futbolista Jerome Rothen, que ha señalado una posible fractura entre el futbolista del PSG y sus compañeros de la selección francesa en el equipo parisino y Kylian Mbappé. «Dembélé se lo tomó muy mal. Está muy enfadado con Mbappé. Es una forma de traición, así es como lo ve», ha confesado Rothen en RMC Sports. El futbolista del PSG, por su parte, también puso encima de la mesa su candidatura al premio: «Fui el mejor en los momentos decisivos».

El descontento del vigente Balón de Oro se extendería a sus compatriotas en el PSG. El equipo que dirige Luis Enrique cuenta con hasta seis futbolistas en plantilla que disputaron el pasado Mundial con Francia: Digne, Lucas Hernández, Zaire-Emery, Akliouche, Doue y el propio Dembélé. «Hay muchos jugadores de la selección francesa que no entienden estas declaraciones y que están más del lado de Dembélé que de Mbappé. Al parecer, ahora hay dos bandos…», ha añadido Jerome Rothen sobre lo que parece ser una potencial división en el seno del equipo galo.

Un enfrentamiento que ha llegado en los días previos al primera concentración de la selección francesa después del Mundial. Los galos, que estrenan nuevo inquilino en el banquillo tras 14 años bajo el mando de Deschamps, volverán a reunirse la próxima semana. Apaciguar el conato de guerra entre Mbappé y Dembélé será la primera misión de Zidane antes de estrenarse como seleccionador francés el próximo 25 de septiembre en Turquía.