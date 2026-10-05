El PP exige a la Junta Electoral que excluya las inscripciones de falsos ‘nietos del exilio’ suspendidas por el Supremo

El Partido Popular ha solicitado a la Junta Electoral Central que excluya del censo electoral todas las inscripciones suspendidas tras el auto del Tribunal Supremo sobre la Ley de Nietos y le ha pedido que lo haga «en un máximo de 18 días» a partir de este martes, cuando se convocan las elecciones formalmente vía Boletín Oficial del Estado (BOE).

Para el Partido Popular, la cautelar del Supremo «tiene que aplicarse ya al censo que se utilizará el 29-N, suspendiendo los derechos electorales de los inscritos por la Ley de Nietos, salvo que tengan la certificación consular de exilio, y la Junta Electoral Central (JEC) debe garantizar que esa suspensión se respete en el envío de documentación, en los consulados y en el escrutinio», señalan las fuentes populares.

Por ello, desde la formación de Alberto Núñez Feijóo se ha solicitado información sobre el estado de ejecución de los autos del Tribunal Supremo con respecto a la Ley de Nietos. También han reclamado a la JEC que pida al Ministerio de Asuntos Exteriores la dotación suficiente de medios personales y materiales para dar cumplimiento a dichos autos del Alto Tribunal para el proceso electoral que se abre. De igual modo, los populares han pedido que se traslade la información sobre las instrucciones de la propia JEC a todas las Juntas Electorales Provinciales, a la Oficina del Censo Electoral y a las Oficinas Consulares.

Asimismo, las fuentes del Partido Popular recuerdan la posibilidad de impugnación del censo en aquellas circunscripciones que, en los seis meses anteriores a la convocatoria electoral, hayan registrado un «incremento de residentes significativo y no justificado».

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