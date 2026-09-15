OKDIARIO verifica en Buenos Aires el pucherazo con los falsos exilios del franquismo: «Mi abuelo huyó de Franco en 1930»

OKDIARIO ha podido comprobar cómo descendientes de españoles que acuden al Consulado General de España en Buenos Aires para completar los trámites de la nacionalidad por la Ley de Nietos reflejan un patrón común: desconocen la historia sobre la guerra civil española y el franquismo. En definitiva, alegan «exilio político», al tiempo que desconocen cuándo emigraron sus familiares.

La confusión sobre el periodo del franquismo y cuándo se produjo el alzamiento militar que puso fin a la II República Española es frecuente entre los solicitantes, hasta el punto de afirmar un nieto a OKDIARIO que su abuelo «huyó de Franco en 1930».

La confusión de la historia

Mientras que el aluvión de nuevas nacionalidades que el Gobierno de España concederá en los próximos años, está enmarcado en el exilio por el «destierro y el exilio por la represión del bando nacional», al paraguas de la Ley de Memoria Democrática, es decir, desde el estallido de la guerra civil hasta el final de la dictadura franquista, los nuevos nacionalizados demuestran desconocer la historia de España.

El Tribunal Supremo ha paralizado de manera cautelar el derecho a voto de los nacionalizados por dicha ley, salvo en los casos que se demuestre ser descendientes de españoles exiliados. ¿De qué manera demostraron el exilio aquellos solicitantes que alegan ser descendientes de exiliados políticos, pero desconocen cuándo fue el franquismo? Además, el Alto Tribunal no se ha pronunciado sobre la concesión de las nacionalizaciones.

OKDIARIO en las colas del Consulado de Buenos Aires

Dos hermanos solicitantes explican a OKDIARIO en la cola del Consulado en Buenos Aires que su bisabuelo abandonó España por motivos políticos, pero mezclan los periodos históricos al intentar precisar cuándo ocurrió. «Él era republicano y en la época de Franco era peligroso estar ahí con sus ideas, entonces fue mejor venir para acá. Vino en 1930 por ahí, no sé, o no. Pasa que es mi bisabuelo, o sea, después… No, mucho antes, pero no», relata uno de ellos, sin conseguir concretar la fecha.

La propia cronología genera incertidumbre entre varios entrevistados. Otra descendiente reconoce que desconoce cuándo llegaron sus abuelos a Argentina. «Sí, en 1920 y 1930. Exactamente el año no lo tengo. Qué sé yo, para el año 1914, 1920, sí, porque mi mamá ya nació acá, ya era argentina», afirma.

Las referencias temporales también mezclan distintos acontecimientos históricos. Una solicitante recuerda que su bisabuelo paterno llegó «alrededor de 1930», aunque inmediatamente vincula ese viaje con otro conflicto. «Mi bisabuelo paterno, o sea, él vino, sí, alrededor de 1930 me parece. Vino en barco y es alrededor de la Primera Guerra Mundial. En realidad se exilió para buscar nuevas oportunidades», explica.

La propaganda del PSOE: ¿Franco dictador en 1930?

En 1930, si bien Franco había sido ascendido a teniente coronel por méritos de guerra durante la contienda del Rif, quedaban 6 años hasta que decidiera encabezar la sublevación nacional del 18 de julio de 1936. En los años 30 del siglo pasado, Franco no tenía poder político sobre España.

Ninguno de los solicitantes de la nacionalidad que aparecen en el reportaje de OKDIARIO, realizado durante varios días visitando las colas del consulado y recobrando testimonios, fue represaliado del franquismo. Si alguno de sus antepasados fue republicano, su emigración no pudo deberse a una persecución del régimen franquista. Así lo muestran los testimonios recabados por este medio. El ministro de Memoria Democrática y Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha hecho campaña en Buenos Aires durante el periodo de vigencia.