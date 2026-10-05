Meloni no quiere que clonen su voz: la ha registrado para evitar que le hagan vídeos ‘fake’ con IA

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha tomado la decisión de registrar su voz como propiedad intelectual sonora en la EUIPO, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea. Ha tomado esta decisión a raíz de la viralización de un audio suyo del 2019 del que se hicieron memes e incluso se llegó a utilizar la voz de la gobernante para hacer canciones satíricas.

El equipo de Meloni ha explicado que el procedimiento legal que ha seguido es el mismo que el de la música o el entretenimiento. Cuando una voz se registra en la EUIPO, su timbre, inflexiones y características diferenciables quedan protegidas de la clonación.

Aun así, la marca registrada no impedirá que alguien intente clonar su voz para difundir un mensaje falso. La EUIPO no protege ni un discurso ni lo dicho, protege precisamente la voz, para que no pueda usarse con cualquier discurso o ficcionar una frase.

De esta forma, el equipo de Meloni espera poner un coto a la inteligencia artificial. Actualmente, independientemente de los memes de 2019, un audio de un par de segundos es suficiente para que alguien utilice la IA y replique tu voz, llegando incluso a poder hacer audios hiperrealistas en los que parezca que realmente eres tú el que hablas. Meloni simplemente ha intentado defenderse de esta amenaza como ha podido.

Famosos a los que les han clonado la voz

Evidentemente, los cantantes son los primeros en encabezar la lista de famosos a los que les han clonado la voz. Bad Bunny, Quevedo, Drake o The Weeknd, entre otros, han sido víctimas de esta nueva práctica: Utilizan sus voces para crear canciones y venderlas como si fuesen canciones explícitas de estos artistas.

Pero, al igual que Meloni registra su voz para evitar que la clonen, hay otros que la venden. Éste es el caso del actor Matthew McConaughey; el estadounidense vendió y cedió los derechos de su voz de forma voluntaria a la plataforma Eleven Labs para utilizarlos legalmente para proyectos comerciales, audiolibros o adaptaciones a otros idiomas.

En tiempos donde la inteligencia artificial está en el centro del debate, hay dos bandos: a unos les encanta y saben cómo sacarle provecho y a otros les da miedo porque avanza demasiado deprisa o porque piensan que en un futuro no se va a poder controlar. Meloni ha tomado una decisión que le evitará conflictos futuros.