La Cursa Festa de l’Esport Son Fusteret reunió este domingo en Palma a más de 3.000 personas en una gran jornada deportiva, familiar y festiva que contó con más de 1.300 participantes inscritos, de los cuales alrededor de 300 fueron niños. El recinto de Son Fusteret se convirtió en un punto de encuentro para deportistas, familias y aficionados, en una cita que combinó atletismo, actividades deportivas, música y gastronomía.

La jornada convirtió el deporte en el gran protagonista con una propuesta abierta a todas las edades, en la que la carrera popular compartió espacio con numerosas actividades paralelas. La elevada participación y la afluencia de público reflejaron el carácter familiar e inclusivo de un evento que fue mucho más allá de la competición y que ofreció alternativas de ocio para disfrutar durante toda la mañana.

La carrera, coordinada por el Club Marathon Mallorca y promovida por COLABORA MEDIA, contó con la dirección técnica de la Federació d’Atletisme de les Illes Balears (FAIB), la colaboración del Institut Municipal d’Esports de Palma (IME) y el cronometraje de Elitechip by MyLaps.

Las pruebas de 5 y 10 kilómetros discurrieron por un circuito completamente llano en el entorno de Son Fusteret y el Polígon Castelló, con salida y meta en el propio recinto. Los participantes de 5 kilómetros completaron una vuelta al recorrido, mientras que los corredores de 10 kilómetros realizaron dos vueltas. El trazado transcurrió por el Camí Vell de Bunyola y los viales del polígono, ofreciendo un recorrido accesible tanto para corredores experimentados como para quienes participaron con el objetivo de disfrutar del deporte y compartir la experiencia.

Uno de los grandes atractivos de la convocatoria fue su programación paralela, que convirtió Son Fusteret en una auténtica feria deportiva. Petanca, boxeo, zumba, baile, cycling y propuestas gastronómicas formaron parte de la oferta, animando el recinto y permitiendo que acompañantes y visitantes también participaran activamente de la jornada.

La combinación de deporte, entretenimiento y convivencia contribuyó a congregar a más de 3.000 personas durante el domingo, en un ambiente marcado por la participación de familias, la presencia de centenares de niños y el entusiasmo de los corredores. Las actividades ofrecieron una alternativa para todos los públicos y reforzaron el objetivo de promover hábitos saludables y acercar diferentes disciplinas deportivas a la ciudadanía.

La Cursa Festa de l’Esport Son Fusteret cerró así una jornada de gran participación en Palma, con más de 1.300 inscritos y una destacada asistencia de público, consolidando Son Fusteret como escenario de una fiesta deportiva que tuvo en la convivencia, la actividad física y el ambiente familiar sus principales protagonistas.