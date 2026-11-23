Las diferencias entre los debates electorales españoles y norteamericanos dicen mucho sobre nuestra cultura política. Como español que lleva quince años viviendo en Estados Unidos, he seguido con especial interés el debate entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Estoy seguro de que tendremos multitud de analistas explicándonos quién ha ganado, quién ha perdido y qué consecuencias tendrá para las próximas elecciones. Pero ese no es el objetivo de este artículo. Me gustaría ofrecer una perspectiva diferente: ¿cómo se compara un debate electoral español con uno norteamericano? ¿Y qué podemos aprender de las últimas elecciones estadounidenses?

Primero, el escenario. Probablemente sea lo que más llamaría la atención de un norteamericano. En Estados Unidos se habría buscado un lugar más emblemático, con mayor presencia de banderas y símbolos nacionales. Los estadounidenses no tienen ningún complejo al mostrar su patriotismo. En España, por el contrario, preferimos escenarios mucho más sobrios y neutrales. Dos maneras diferentes de entender la política y su puesta en escena.

Segundo, el formato. Me parece bien planteado, aunque echo en falta una participación más activa por parte de la moderadora. En Estados Unidos es habitual contar con dos o tres periodistas que introducen los bloques con preguntas concretas e intentan exigir respuestas. Esto ayuda a evitar que los candidatos conviertan el debate en una sucesión de discursos preparados. Algo que, a mi juicio, ocurrió en determinados momentos, especialmente con Sánchez.

Tercero, la disposición de los candidatos. Sentarlos frente a frente en una mesa me parece bastante incómodo. Además, permite observar detalles interesantes del lenguaje corporal. Sánchez miraba con frecuencia a la cámara y evitaba el contacto visual directo con Feijóo. Puede ser una estrategia deliberada para dirigirse a los votantes, pero también transmite la sensación de que está más preocupado por comunicar su mensaje que por debatir con su adversario.

Cuarto, la imagen personal. Y aquí permítanme una pequeña frivolidad: ¡por Dios!, ¿quién eligió el traje de Sánchez? Un traje marrón para un debate nocturno de esta importancia no me parece precisamente la elección más acertada. La imagen también comunica, y los norteamericanos lo saben muy bien.

Quinto, la comunicación no verbal. En mi opinión, Feijóo fue más convincente. Se le veía relajado, sonreía y transmitía seguridad, aunque también interrumpió más a su adversario. Sánchez, por el contrario, parecía más incómodo en determinados momentos. Su mirada, sus gestos y su parpadeo reforzaban esa impresión. En la televisión, estos pequeños detalles pueden ser tan importantes como las palabras.

También quiero destacar positivamente la cobertura televisiva, especialmente la organización de las llegadas y salidas de los candidatos. Una puesta en escena profesional que merece reconocimiento.

¿Puede un debate cambiar unas elecciones? Probablemente no por sí solo. Los debates pueden reforzar percepciones, movilizar a votantes indecisos o consolidar tendencias, pero difícilmente transforman por completo unas elecciones.

En mi opinión, la clave para Sánchez radicará en su capacidad para movilizar a su electorado. Creo que perdió algunas oportunidades de atacar al PP por su posible alianza con Vox, un argumento que podría resultar eficaz entre sus votantes.

Ya conocen mi opinión sobre las comparaciones entre los partidos españoles y los estadounidenses. Considero que, en determinados aspectos, el PP podría situarse cerca del Partido Demócrata moderado norteamericano, mientras que Vox comparte algunas posiciones con el Partido Republicano. Naturalmente, las diferencias entre ambos sistemas políticos hacen imposible una equivalencia exacta.

Feijóo, por su parte, me pareció más consistente en el uso de datos y en la construcción de sus argumentos. Supo transmitir mejor su mensaje y, desde mi punto de vista, salió reforzado del encuentro.

La gran diferencia entre España y Estados Unidos: el voto ideológico Si hay algo que me llama la atención de la política española, especialmente después de tantos años viviendo en Estados Unidos, es lo profundamente ideológico que sigue siendo nuestro voto.

En España parece que uno nace de izquierdas o de derechas y tiene que morir defendiendo las mismas siglas, independientemente de lo bien o mal que gobiernen. Cambiar de voto casi siempre se interpreta como una traición a los propios principios.

En Estados Unidos, aunque también existe una enorme polarización, hay una parte importante del electorado que no tiene ningún problema en cambiar su voto para castigar una mala gestión. Las elecciones de mitad de mandato son un buen ejemplo de cómo los ciudadanos pueden expresar su descontento con el partido gobernante.

Y esta es, para mí, una de las grandes diferencias entre ambas culturas políticas. En España discutimos demasiado sobre quiénes somos ideológicamente y demasiado poco sobre quién ha gestionado mejor.

Quizás deberíamos aprender de los norteamericanos que cambiar de voto no significa cambiar de principios, sino exigir resultados. Porque, al final, los políticos deberían temer perder nuestro voto, no tener la tranquilidad de saber que lo tienen garantizado.