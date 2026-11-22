En el PSOE debe de haberles entrado el canguelo. Sobre todo después de la paliza de Feijóo en el debate y la carga de profundidad de Puigdemont con la entrevista.

Aunque el líder del PP se ha apresurado a rebajar la euforia. Ya lo dijo en las escaleras de Génova aquella misma noche: «Esto no ha acabado aquí». Y al día siguiente en Tenerife: «Hemos ganado un debate, pero aún no hemos ganado las elecciones». Hace bien. En política es mala consejera.

Sánchez, en cambio, sacó el tema el viernes en Santiago de Compostela. La misma frase que pronunció en Ferraz para darse ánimos: «El resumen del debate fue ese: mala política o buena educación». Y al día siguiente, con Julia Otero en Onda Cero, llegó a vender que había transcurrido «como yo quería que transcurriera». Desde entonces, silencio. Corramos un tupido velo.

La procesión va, sin duda, por dentro. La prueba es que el PSOE ha corregido el rumbo. Hasta ahora estaban haciendo una campaña emocional. Más dirigida al corazón que a la cabeza. Besos en público, protagonismo de Begoña a pesar de que tiene que ser juzgada, La fuerza de la gente como lema. El partido «del amor», en definitiva. Pese a las queridas enchufadas en empresas públicas.

Ahora están apelando reiteradamente al voto del miedo, el último argumento en una campaña electoral. Tienes que verlo muy mal para recurrir a él. Aun así, a veces da resultado. Al fin y al cabo, la gente vota por tres motivos: por ilusión —Obama después de Bush—, por el bolsillo —en caso de crisis económica o subida de impuestos— y por temor.

No en vano, Pedro Sánchez ha recurrido al mismo argumento desde que está en el poder. Ellos son el «gobierno de coalición progresista», mientras que PP y Vox son la «derecha» o la «ultraderecha». Con frecuencia los pone en el mismo saco.

Sin embargo, si Vox es extrema derecha, Sumar y Podemos son extrema izquierda por la simple razón de que están al otro lado del arco ideológico. No deja de ser curioso que el PSOE pueda pactar con Bildu o ERC. En cambio, el PP no puede hacerlo con Vox.

Hasta Illa, que no es precisamente la alegría de la huerta, se ha apuntado al carro. Hace unos días ya se hacía eco de una pancarta en la que aparecían las fotos de Abascal, Feijóo, Trump, Netanyahu, Putin y Milei. Los malos de la película, según los socialistas. El cabeza de lista de Vox aparecía en el centro.

Ayer insistía. Entre otras razones, porque Cataluña siempre ha sido un granero socialista en las generales. «PP y Vox no quieren mejorar Cataluña, quieren desmontarla», aseguraba en X. Los dirigentes del PSC intentan atraer al votante moderado de Junts.

En el 2008, la táctica les dio un excelente resultado. El entonces todopoderoso secretario de organización del PSC, José Zaragoza, se inventó unas muñequitas rusas de las que salían sucesivamente Aznar, Berlusconi y Bush.

Aunque muchos de ellos ya no estaban siquiera en primera fila. El lema era precisamente Si tú no vas, ellos vuelven. Obtuvieron 25 diputados. Récord del PSC en unas generales. Esperemos que no se repita el golpe de suerte.

Además, apenas tres meses después de la primera gran manifestación del procés. Aquella en la que protestaron contra los retrasos de Renfe. Veinte años después estamos igual. Prueba irrefutable de que no ha servido para nada.