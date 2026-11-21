SUBE: Chencho Arias

Ilustre y brillante diplomático, ex embajador de España, escritor y gran amigo del alma; noticia esta semana por la publicación de su interesante libro Hollywood, el decadente, ciudad que el querido Chencho conoce muy bien, ya que durante más de cuatro años ejerció como cónsul general en Los Ángeles. ¡¡¡Enhorabuena, querido!!!

SUBE: Diego Ramos

El empresario salmantino nacido en 1977, que durante la pandemia quiso retomar su afición a la música, teniendo como ejemplo a Julio Iglesias, a quien admira desde siempre. Por ello, se dedicó en cuerpo y alma a rendirle homenaje creando un espectáculo donde canta, viste e interpreta las canciones más famosas e imborrables del cantante. Recientemente ha actuado en Madrid acompañado por una orquesta de 15 músicos, en el teatro Calderón, con gran éxito de público, donde anunció su próximo concierto en la República Dominicana esta próxima semana y la gira que comenzará el año que viene en Sevilla, Barcelona, Bilbao, así como en Francia y Portugal.

SUBE/BAJA: Ángel Gabilondo

Ha finalizado su mandato este miércoles, después de cinco años, como Defensor del Pueblo. Con sus errores y sus aciertos. De todo ha habido en la viña del Señor. Durante este tiempo ha atendido 213.000 quejas y elaboró, como uno de sus mayores activos, un valiosísimo informe sobre la pederastia en la Iglesia católica. Catedrático de Metafísica y rector durante 7 años, dejó la universidad para dedicarse a la política, primero de manos de Rodríguez Zapatero, que le nombró ministro de Educación. Más tarde fue candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, también bajo las siglas del PSOE. Al no conseguirla, dejó la política y aceptó su nombramiento como Defensor del Pueblo. Se le achaca no haber sido lo suficientemente imparcial en su puesto y haber actuado, a veces, a las órdenes de Sánchez, como el pasado 17 de octubre que recurrió ante el Constitucional la suspensión del voto de los nacionalizados por la Ley de Nietos.

BAJA: Begoña Gómez

Por abominar durante un mitin en Sevilla ser «señora de…». ¿Es que tiene otros méritos la camarada Gómez?, se pregunta la compañera Cristina López Schlichting, en un artículo titulado, con toda la razón, ¡Qué pena nos das! Pero más pena da todavía ver a aquellas mujeres con camiseta roja, vitoreándola sin cesar. ¿Pero no se darán cuenta?