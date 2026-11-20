Los científicos están siguiendo de cerca un fenómeno atmosférico que ha sorprendido por su aparición tan temprana. El vórtice polar del Ártico está experimentando un debilitamiento excepcional para estas fechas, acompañado de un calentamiento repentino de la estratosfera que podría modificar la circulación atmosférica durante las próximas semanas. Al mismo tiempo, el Pacífico tropical registra un episodio de ‘El Niño’ de intensidad extraordinaria, hasta el punto de que los organismos meteorológicos internacionales contemplan la posibilidad de que se convierta en uno de los más fuertes de la historia reciente. La coincidencia de ambos fenómenos ha despertado el interés de la comunidad científica.

Un vórtice polar debilitado antes de lo habitual

El vórtice polar es una enorme circulación de vientos que se forma en la estratosfera, a unos 30 kilómetros de altura sobre el Ártico. Su función es mantener el aire extremadamente frío concentrado alrededor del Polo Norte. Sin embargo, durante este noviembre está experimentando una alteración muy poco habitual, con un estiramiento y debilitamiento de su estructura.

El ‘Súper Niño’ podría estar relacionado

Una de las grandes incógnitas es la relación entre esta alteración atmosférica y el episodio de ‘El Niño’ que se está desarrollando en el océano Pacífico. La NOAA publicó el 12 de noviembre que el fenómeno continúa intensificándose y que existe más de un 79% de probabilidades de que mantenga una intensidad fuerte o muy fuerte entre enero y marzo de 2027.

Además, el organismo calcula que existe aproximadamente un 60% de posibilidades de que alcance una intensidad histórica, superando determinados registros desde 1950. El término ‘Súper Niño’ se utiliza habitualmente para describir estos episodios extraordinariamente intensos, aunque no constituye una categoría oficial independiente.

El mecanismo de conexión está relacionado con las grandes ondas atmosféricas que se generan por los cambios de temperatura en el Pacífico. Estas pueden desplazarse hacia latitudes superiores y alterar la circulación de vientos que rodea el Ártico. Sin embargo, los investigadores todavía no han demostrado que ‘El Niño’ sea el responsable directo de esta alteración. ￼

¿Puede llegar el frío extremo a España?

Un debilitamiento del vórtice polar puede favorecer que las masas de aire frío desciendan hacia Europa y Norteamérica. No obstante, esto no significa que vaya a producirse automáticamente una ola de frío o una gran nevada. El resultado depende de dónde se sitúen los anticiclones y de cómo evolucione la corriente en chorro.

La Organización Meteorológica Mundial también ha advertido que este episodio de ‘El Niño’ podría aumentar los riesgos de temperaturas extremas, sequías e inundaciones en distintas regiones del planeta durante 2027. ￼