La educación de los hijos es uno de los mayores retos a los que se enfrentan las familias, y uno de los aspectos que puede influir de manera decisiva en el desarrollo de los más pequeños es el comportamiento de los adultos. Por este motivo, no basta con pedirles que sean responsables, respetuosos, alegres o agradecidos si después no encuentran esos mismos valores en el entorno familiar.

Sobre esta cuestión ha reflexionado Victor Küppers, experto en desarrollo personal y divulgador, que defiende la importancia de educar a través del ejemplo. La manera de afrontar los problemas, de relacionarse con los demás o de reaccionar ante las dificultades forma parte de la educación que reciben los niños, aunque los adultos no siempre sean conscientes de ello.

«Educar se hace con cariño y tiempo»

Küppers se muestra muy tajante al afirmar que «si quieres que tu hijo sea alegre, agradecido o proactivo tienes que serlo tú». Con esta reflexión, destaca que el ejemplo de los padres es fundamental en la educación emocional de los niños. Bajo su punto de vista, los pequeños observan continuamente cómo afrontan los adultos las dificultades, si se centran en las quejas o si mantienen una actitud positiva y esperanzadora.

En este contexto, recuerda que no es suficiente con pedir a los niños que sean alegres, agradecidos o mantengan una actitud positiva ante los obstáculos; los mayores deben reflejar esos valores con su propio comportamiento. De poco sirve hablarles de optimismo si en casa predominan las quejas o enseñarles a respetar a los demás si después no encuentran ese mismo ejemplo en sus padres.

Por otro lado, el divulgador señala que uno de los grandes problemas actuales es el poco tiempo que comparten padres e hijos. El experto cuestiona algunas costumbres muy extendidas en los hogares, como comer delante del televisor o seguir dinámicas familiares en las que apenas hay espacio para hablar y expresarse. Para explicar esta idea, utiliza una comparación muy fácil de entender: la educación de los hijos es similar al cuidado de una planta, que requiere atención y cuidados constantes para crecer.

«A mis hijos siempre les he machacado tres conceptos. El primero es el desarrollar la bondad, el ser buenas personas. En la vida el talento es importante, el dinero es importante, el trabajo que tienes, pero es mucho más importante ser buena persona. Es incompatible ser buen profesor y mala persona o ser buena pareja y mala persona. El segundo consejo que les doy es no perder nunca la alegría. La alegría ayuda mucho, pero la alegría no es ser gracioso, es ese concepto de la alegría de vivir. Uno tiene que intentar vivir alegre, porque no es un tema genético, se aprende, se desarrolla, y se aprende viendo lo positivo antes que lo negativo.

Cuando uno es alegre, las relaciones con los demás funcionan mejor, te enfadas menos, uno asume que la vida tiene cosas que nos gustan y cosas que no nos gustan. Hay personas que luchan por vivir con alegría, por quejarse menos, por valorar lo positivo. Y la tercera y última cosa que les digo es que, cuando tengas un trabajo, cuando estás trabajando, no se trata de hacer cosas extraordinarias, se trata de hacer de manera extraordinaria las pequeñas cosas ordinarias», explica en su conferencia para Aprendemos Juntos de BBVA.

La importancia de la amabilidad

Küppers considera que la amabilidad es uno de los valores más importantes que deberían transmitirse a las nuevas generaciones. El divulgador defiende que ser amable no sólo beneficia a quienes reciben ese trato, sino también a quien lo practica. Según explica, «cuando eres amable te cambia el carácter, eres mucho más alegre, pero, es que aparte de que tú estás mejor, aparte de los demás están mejor y que es gratis, ser amable te obliga a intentar ser la mejor persona que puedes llegar a ser». En ocasiones, significa acompañar a alguien, mantener una puerta abierta o, sencillamente, dedicar tiempo a quien lo necesita.

Desde su punto de vista, la riqueza de una sociedad no debería medirse únicamente por sus recursos económicos o naturales, sino por la calidad humana de quienes la forman. «Necesitamos futuras generaciones que cambien la sociedad, y se cambia con educación. La educación es cuando alguien utiliza «por favor» y «gracias», que son dos palabras que las quitaran del diccionario por falta de uso», afirma.

Por otro lado, el experto en desarrollo personal recuerda que las relaciones personales necesitan cariño y dedicación. Para explicarlo, recurre a una comparación muy gráfica: «planta que no riegas, planta que palma». Una idea que aplica tanto a los hijos como a la pareja y las amistades. En este sentido, cuestiona la creencia de que unos pocos minutos de atención pueden compensar la falta de tiempo compartido. «Las relaciones se cuidan con cariño y tiempo», insiste, y «educar requiere mucho afecto y presencia».