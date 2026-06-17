Qué significa conservar recuerdos de los hijos durante mucho tiempo, según la psicología

En muchos hogares, hay una carpeta donde se guardan dibujos y redacciones hechas por los más pequeños; objetos que, en principio, podría parecer que no tienen ninguna importancia, pero cuyo valor emocional es incalculable. Con el paso del tiempo, a medida que los niños se van haciendo mayores, estos recuerdos adquieren un significado muy distinto. Dejan de ser sólo dibujos y redacciones de una etapa que ya ha quedado atrás para convertirse en piezas que permiten reconstruir momentos y revivir emociones. Según la psicología, muchos padres desarrollan un fuerte apego por ciertos objetos por la conocida como «memoria autobiográfica», entendiendo como tal el conjunto de recuerdos que forman la historia personal de cada individuo.

Los seres humanos no almacenan los recuerdos como si fueran archivos fijos e inmutables. Al contrario, la memoria se va reconstruyendo continuamente a partir de estímulos, asociaciones y experiencias del presente. En ese proceso, los objetos físicos actúan como potentes desencadenantes. Un dibujo infantil puede hacer que reaparezca inmediatamente un momento concreto de la vida familiar, como un viaje a la playa o unas vacaciones en la montaña. Por lo tanto, estos elementos abren la puerta a experiencias significativas, devolviendo conversaciones, olores, lugares o emociones que parecían olvidadas. En este contexto, muchos padres se niegan a desprenderse de ciertos recuerdos de sus hijos, por muchos años que pasen.

¿Por qué los padres guardan los recuerdos de sus hijos?

El psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi y el sociólogo Eugene Rochberg-Halton estudiaron la relación emocional que establecen algunas personas con determinados objetos dentro del entorno familiar. Sus resultados mostraron que los objetos más apreciados rara vez eran los más caros, sino aquellos vinculados a vivencias personales, vínculos afectivos y momentos importantes de la vida.

Según esta línea de investigación, los recuerdos materiales contribuyen a mantener una sensación de continuidad en la identidad. Funcionan como una especie de hilo conductor de la propia biografía, ayudando a recordar quiénes somos, de dónde venimos y qué experiencias han marcado nuestro recorrido vital. Cuando alguien conserva durante años una manualidad hecha por un hijo o una carta escrita en la infancia, no está guardando únicamente un objeto físico, sino también una parte significativa de su historia personal.

Durante años, la nostalgia se interpretó como una emoción ligada a la tristeza o a la dificultad para aceptar el presente. Sin embargo, numerosos estudios realizados en las últimas décadas han matizado esta visión.Ziyan Yang, catedrática del Instituto de Psicología de la Academia China de las Ciencias, explicó que, «cuando se experimenta la nostalgia, la gente tiene una sensación de calidez, cariño y pertenencia, e incluso experimenta una especie de viaje mental en el tiempo, todo lo cual puede llevar a la gente a buscar la nostalgia», según National Geographic.

Por su parte, Krystine Batcho, profesora de psicología del LeMoyne College (Nueva York) e investigadora de la nostalgia, afirma lo siguiente: «Los medios familiares de nuestro pasado nos reconfortan emocionalmente, pero también satisfacen una necesidad cognitiva: fomentan la creencia de que las cosas irán mejor porque ya han ido bien antes. a nostalgia es una forma de afrontar problemas como el aislamiento social, la desconexión o la soledad. Los momentos de adversidad pueden desencadenar la nostalgia porque recordar quiénes fuimos nos ayuda con la continuidad de nuestra identidad».

Desde este punto de vista, volver a ver fotografías antiguas o reencontrarse con objetos de la infancia de los hijos no implica necesariamente quedarse atrapado en el pasado. Más bien puede entenderse como una forma de reconectar con experiencias que siguen teniendo sentido y aportando bienestar en el presente.

En este contexto, muchos psicólogos definen la nostalgia como «un recurso psicológico más que una desventaja». Abrir una caja de recuerdos de la infancia no implica necesariamente idealizar el pasado, sino apoyarse en vivencias que todavía conservan un valor emocional. Para muchos padres, estos objetos funcionan como una especie de ancla afectiva dentro de su propia historia.

También hay una dimensión familiar a considerar; con el paso del tiempo, muchos hijos descubren que sus padres han guardado durante años dibujos, notas o trabajos escolares, y comprenden que esos objetos también expresaban cuidado y atención. Por eso, guardar recuerdos de la infancia es una forma de mantener la continuidad de la historia familiar y reforzar la identidad personal.

Así, los recuerdos infantiles no se limitan al pasado, sino que también pueden influir en el presente. Volver a mirar una fotografía o una manualidad puede despertar calma, gratitud y sensación de conexión emocional en momentos difíciles.

En definitiva, para la psicología, conservar recuerdos de los hijos se entiende como una expresión natural del apego, la memoria y el afecto. Estos objetos representan capítulos relevantes de la vida familiar y permiten volver a conectar con experiencias significativas. Ahora bien, el problema surge cuando la acumulación excesiva genera malestar, impide desprenderse de cualquier elemento o afecta a la vida cotidiana.