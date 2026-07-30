¿Quién canta en Starlite Marbella en agosto? Artistas, fechas y entradas

Uno de los eventos del verano en España es el Starlite Occident Marbella 2026. Este evento inicia el mes de agosto con un cartel completo de grandes nombres de la música nacional e internacional como Rosario, Sergio Dalma, Gente de Zona, Delaossa, Malú, Vanesa Martín, Taburete, Gloria Trevi, Nile Rodgers & Chic o Love of Lesbian, pasarán por la Cantera de Nagüeles durante el mes, entre otros. Además, el festival mantendrá su planificación de conciertos hasta finales de agosto.

El cartel en agosto

El primer concierto de agosto será el de Rosario, el sábado 1 de agosto. A partir de ese día, actuarán artistas de diferentes estilos, desde pop y flamenco hasta música urbana, latina y rock. Por ello, las siguientes son las actuaciones previstas para agosto:

El 1 de agosto: Rosario .

. El 4 de agosto: Sergio Dalma .

. El 5 de agosto: Gente de Zona.

El 6 de agosto: Delaossa .

. El 7 de agosto: Álvaro de Luna, Nil Moliner y los Hermanos Martínez.

El 8 de agosto: Soleá Morente, Yeral Cortés y Estrella Morente .

. El 10 de agosto: Malú.

El 11 de agosto: Noche Movida .

. El 13 de agosto: Iván Ferreiro.

El 14 de agosto: Vanesa Martín.

El 15 de agosto: Omega .

. El 17 de agosto: Taburete.

El 18 de agosto: Antoñito Molina.

El 19 de agosto: Antoñito Molina.

El 20 de agosto: Antonio José.

El 21 de agosto: Niña Pastori.

El 22 de agosto: Pastora Soler.

El 24 de agosto: Gloria Trevi.

El 26 de agosto: Nile Rodgers & Chic.

El 29 de agosto: Love of Lesbian.

El precio de las entradas

Los precios se ponen dependiendo del artista, fecha y tipo de entrada. En la programación publicada, los precios de agosto rondaban un baremo comprendido entre los 21 euros para Antonio José hasta los 59 euros para la segunda actuación de Antoñito Molina. Además, en otros conciertos las entradas parten de 25 euros para Rosario, 29 euros para Sergio Dalma, 29 euros para Malú, 29 euros para Vanesa Martín, 35 euros para Taburete, 45 euros para Gloria Trevi y 39 euros para Love of Lesbian. Unos conciertos que varían dependiendo de la disponibilidad y condiciones de venta. La adquisición de las entradas se puede realizar a través de la web oficial de Starlite Occident.

La ubicación

La Cantera de Nagüeles, en Marbella, es el lugar donde se llevan a cabo los conciertos. Además, la dirección concreta del evento es C/Albinoni, s/n, 29602, Marbella (Málaga). Un lugar que volverá a convertir las noches de verano de Marbella en uno de los principales puntos de encuentro para la música en directo en la Costa del Sol.

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¿Dónde se consulta la información?

A la información de los conciertos disponibles, fechas, precios y entradas se puede acceder mediante la programación oficial de Starlite Occident Marbella 2026. Este festival afronta su tramo final del verano con un cartel variado de grandes artistas internacionales y nacionales, con conciertos durante todo el mes de agosto.