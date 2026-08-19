La reflexión de Mark Twain sobre los sueños: «Dentro de veinte años estarás más decepcionado por las cosas que no hiciste que por las que hiciste»

Hay frases que parecen sencillas cuando se leen por primera vez, pero que adquieren un significado completamente diferente cuando se analizan en profundidad. Una de ellas es la conocida reflexión de Mark Twain sobre las decisiones que posponemos: «Dentro de veinte años estarás más decepcionado por las cosas que no hiciste que por las que hiciste». Esta reflexión plantea una pregunta incómoda, pero esencial para averiguar el verdadero sentido de la vida: ¿qué pesa más con el paso del tiempo, haber cometido errores o haber renunciado a los sueños?

La respuesta no tiene por qué ser universal, ya que cada persona construye su historia a partir de decisiones, circunstancias, oportunidades y amenazas. Sin embargo, Mark Twain invita a mirar más allá del miedo y a imaginar hacia qué destino habrán llevado determinadas decisiones cuando hayan pasado muchos años.

«Dentro de veinte años estarás más decepcionado por las cosas que no hiciste que por las que hiciste»

Existe una tendencia natural a asociar el arrepentimiento con los errores. Sin embargo, también existe otro tipo de arrepentimiento: el que nace de las oportunidades que se dejaron pasar. Es una sensación especialmente difícil porque no existe una respuesta definitiva. Cuando algo sale mal, al menos existe una experiencia que permite comprender qué ocurrió y aprender del fracaso. Pero cuando nunca se intenta algo, queda abierta la pregunta de qué habría sucedido.

Ahora bien, esta reflexión no debe interpretarse como una invitación a hacer absolutamente todo aquello que se desea. No se trata de defender la impulsividad, sino de entender que el miedo no debería ser automáticamente la razón para renunciar. Por eso puede resultar útil preguntarse qué versión de uno mismo se quiere encontrar dentro de dos décadas.

Quizá esa persona no necesite haber tomado siempre las decisiones correctas, pero puede resultar reconfortante saber que, al menos, hubo intentos, aprendizajes y experiencias. Porque la vida no consiste únicamente en evitar errores, sino que también consiste en descubrir qué ocurre cuando se decide dar una oportunidad a aquello que realmente importa.

Y quizá esa sea la verdadera enseñanza de la frase de Mark Twain: el futuro puede recordar las decisiones que se tomaron cuando todavía existía la posibilidad de elegir.

Las mejores frases de Mark Twain