La reflexión de Mark Twain sobre los sueños: «Dentro de veinte años estarás más decepcionado por las cosas que no hiciste que por las que hiciste»
Mark Twain lo escribió hace más de un siglo y hoy suena más actual que nunca
Se pide a los españoles que rocíen vinagre en el fregadero: cuál es el motivo y para qué sirve
Existe una enorme cúpula de hormigón sellada desde hace décadas en una isla del Pacífico: nadie quiere abrirla por lo que esconde en su interior
Hay frases que parecen sencillas cuando se leen por primera vez, pero que adquieren un significado completamente diferente cuando se analizan en profundidad. Una de ellas es la conocida reflexión de Mark Twain sobre las decisiones que posponemos: «Dentro de veinte años estarás más decepcionado por las cosas que no hiciste que por las que hiciste». Esta reflexión plantea una pregunta incómoda, pero esencial para averiguar el verdadero sentido de la vida: ¿qué pesa más con el paso del tiempo, haber cometido errores o haber renunciado a los sueños?
La respuesta no tiene por qué ser universal, ya que cada persona construye su historia a partir de decisiones, circunstancias, oportunidades y amenazas. Sin embargo, Mark Twain invita a mirar más allá del miedo y a imaginar hacia qué destino habrán llevado determinadas decisiones cuando hayan pasado muchos años.
«Dentro de veinte años estarás más decepcionado por las cosas que no hiciste que por las que hiciste»
Existe una tendencia natural a asociar el arrepentimiento con los errores. Sin embargo, también existe otro tipo de arrepentimiento: el que nace de las oportunidades que se dejaron pasar. Es una sensación especialmente difícil porque no existe una respuesta definitiva. Cuando algo sale mal, al menos existe una experiencia que permite comprender qué ocurrió y aprender del fracaso. Pero cuando nunca se intenta algo, queda abierta la pregunta de qué habría sucedido.
Ahora bien, esta reflexión no debe interpretarse como una invitación a hacer absolutamente todo aquello que se desea. No se trata de defender la impulsividad, sino de entender que el miedo no debería ser automáticamente la razón para renunciar. Por eso puede resultar útil preguntarse qué versión de uno mismo se quiere encontrar dentro de dos décadas.
Quizá esa persona no necesite haber tomado siempre las decisiones correctas, pero puede resultar reconfortante saber que, al menos, hubo intentos, aprendizajes y experiencias. Porque la vida no consiste únicamente en evitar errores, sino que también consiste en descubrir qué ocurre cuando se decide dar una oportunidad a aquello que realmente importa.
Y quizá esa sea la verdadera enseñanza de la frase de Mark Twain: el futuro puede recordar las decisiones que se tomaron cuando todavía existía la posibilidad de elegir.
Las mejores frases de Mark Twain
- «El secreto de ir hacia delante es empezar»
- «La verdad es más rara que la ficción»
- «La amabilidad es el lenguaje que los sordos pueden oír y los ciegos ver»
- «Cuando te encuentres en el lado de la mayoría, es momento para parar y reflexionar»
- «El coraje es la resistencia al miedo; el dominio del miedo»
- «Buenos amigos, buenos libros y una conciencia adormecida: esa es la vida real»
- «La edad es una cuestión de la mente sobre la materia. Si no te da igual, no importa»
- «La mejor forma de animarte es tratar de animar a alguien más»
- «Los hechos son tercos, pero las estadísticas son más flexibles»
- «No dejes que el colegio interfiera con tu educación»
- «Contra el asalto de la risa nada puede sostenerse»
- «El mundo no te debe nada. Estaba aquí primero»
- «Una persona que no lee no tiene ventaja sobre una que no puede leer»
- «El miedo a la muerte viene del miedo a la vida»
- «Todas las generalizaciones son falsas, incluida esta»
- «La fuente secreta del humor no es la alegría sino la tristeza»
- «La verdad es la cosa de más valor que tenemos. Deja que la economicemos»
- «Si cuentas la verdad no tienes que recordar nada»
- «La acción habla más que 1000 palabras pero no tan a menudo»
- «La ira es un ácido que hace más daño al recipiente almacena que a cualquier cosa en la que se vierte»
- «Para triunfar en la vida necesitas dos cosas: ignorancia y confianza»
- «Es mejor mantener la boca cerrada y hacer pensar a la gente si eres tonto que abrirla y resolver toda duda»
- «El humor es la bendición más grande de la humanidad»
- «La raza humana tiene un arma realmente efectiva y es la risa»
- «La honestidad es la mejor política cuando hay dinero de por medio»
- «Siempre lealtad al país. Lealtad al gobierno cuando se lo merece»
- «La edad sería infinitamente más feliz si pudiéramos nacer a la edad de 80 y alcanzar gradualmente los 18»
- «Un hombre que vive plenamente esta preparado para morir en cualquier momento»
- «El miedo a la muerte viene del miedo a la vida»
- «La necesidad es el alma máter de todos los riesgos»
- «Es mejor merecer honores y no tenerlos, que tenerlos y no merecerlos»
- «Dejar de fumar es la cosa más sencilla del mundo. Lo sé porque lo he hecho miles de veces»
- «Vivamos de manera que cuando muramos, incluso el enterrador se arrepienta»
- «La falta de dinero es la raíz de todo mal»
- «Una persona que no lee no tiene ventaja sobre una que no puede leer»
- «El clima es lo que esperamos, el tiempo es lo que tenemos»
- «El comienzo es la parte más importante del recorrido»