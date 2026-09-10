Arturo Pérez-Reverte: «¿Por qué nadie llama vándalos a los partidos políticos que llenan las paredes con su basura en vísperas de elecciones?»

Arturo Pérez-Reverte ha convertido en numerosas ocasiones sus novelas y artículos en un espacio para reflexionar sobre cuestiones que van más allá de la literatura. Una de las más llamativas aparece en El francotirador paciente, novela publicada en 2013 y centrada en el mundo del grafiti y el arte urbano. En ella aparece una pregunta especialmente provocadora. «¿Por qué nadie llama vándalos a los partidos políticos que llenan las paredes con su basura en vísperas de elecciones?». Una frase que cuestiona la diferencia de trato entre determinadas expresiones callejeras y la propaganda política.

Una pregunta incómoda

La reflexión aparece dentro de un diálogo entre personajes de la novela y forma parte de un discurso mucho más amplio sobre el grafiti. El personaje defiende que las ciudades ya están repletas de mensajes comerciales, publicidad y propaganda, antes de plantear la comparación con los carteles electorales. El objetivo de Pérez-Reverte es introducir una discusión sobre quién decide qué mensajes tienen derecho a ocupar el espacio público.

La novela utiliza así el conflicto entre grafiti y sociedad como punto de partida para cuestionar determinadas convenciones. La frase no aparece como una opinión política aislada del escritor, sino integrada en la voz de uno de los personajes y dentro de la reflexión literaria de El francotirador paciente.

Una reflexión que sigue vigente

La pregunta de Arturo Pérez-Reverte plantea, en definitiva, una cuestión sobre el uso del espacio público y la percepción social del vandalismo. El escritor pone frente a frente dos realidades que normalmente se observan de manera diferente, que son las pintadas y grafitis realizados sin autorización y los mensajes políticos que aparecen masivamente durante los periodos electorales.

Más de una década después de la publicación de la novela, la frase conserva parte de su capacidad para provocar debate. ¿Quién decide qué mensaje merece ocupar una pared y cuál debe considerarse contaminación visual? Esa es la pregunta que queda detrás de las palabras de Pérez-Reverte y la que convierte una frase de una novela sobre grafiti en una reflexión que todavía puede trasladarse a las calles de cualquier ciudad durante unas elecciones.